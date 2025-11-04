Pro Democrația: Exploziile din București și alte orașe indică probleme grave privind controlul şi siguranţa furnizării şi distribuţiei gazelor naturale

Asociaţia Pro Democraţia consideră că exploziile din Bucureşti, Bistriţa, Dej şi Râmnicu Sărat relevă grave probleme privind controlul şi siguranţa furnizării şi distribuţiei gazelor naturale, cu pierderi de vieţi omeneşti şi deficienţe în respectarea responsabilităţilor legale de verificare şi intervenţie.

Potrivit Pro Democraţia, „prea mult formalism nu duce în mod obligatoriu la responsabilizarea actorilor participanţi la proces, ci mai degrabă la disiparea responsabilităţilor”.

Situaţia alarmantă a exploziilor de gaze naturale din Bucureşti, Bistriţa, Dej şi Râmnicu Sărat relevă grave probleme privind controlul şi siguranţa furnizării şi distribuţiei gazelor naturale, cu pierderi de vieţi omeneşti şi deficienţe în respectarea responsabilităţilor legale de verificare şi intervenţie cu diligenţa necesară, se arată într-un comunicat de presă al Asociaţiei Pro Democraţia.

Potrivit sursei citate, opoziţia între punctele de vedere emise de autorităţi după tragedia din cartierul Rahova „sugerează că nu există o bună corelare între normă şi aplicare”, iar „un cadru legislativ hiperformalizat poate genera confuzie cu privire la practică”.

„Pe scurt, prea mult formalism nu duce în mod obligatoriu la responsabilizarea actorilor participanţi la proces, ci mai degrabă la disiparea responsabilităţilor. Dreptul fundamental la viaţă impune statului obligaţia de a proteja cetăţenii prin crearea condiţiilor de siguranţă, prevenirea pericolelor şi sancţionarea oricăror ameninţări aduse vieţii în furnizarea serviciilor publice şi private”, se arată în comunicatul citat.

Ads

În acest context, Pro Democraţia propune ca sub coordonarea prim-ministrului să fie începută „de urgenţă” evaluarea şi sistematizarea politicilor publice din sectorul energiei electrice şi gazelor naturale pentru consumul populaţiei.

„Este nevoie de un calendar clar, acţiuni măsurabile, alocarea resurselor, desemnarea responsabililor cu termene ferme şi transparenţă prin rapoarte publice, care să aibă ca finalitate standarde de calitate unitare şi neechivoce pentru operatori publici şi privaţi care să pună pe primul loc siguranţa cetăţeanului”, precizează aceeaşi sursă.

Asociaţia Pro Democraţia îşi reafirmă angajamentul pentru promovarea democraţiei şi respectarea drepturilor omului, susţinând totodată necesitatea consolidării practicii de evaluare a impactului legislativ care include efectele socio-economice, tehnologice şi de conformitate, dar şi asupra drepturilor omului (în speţă, dreptul la proprietate), pentru o guvernare responsabilă şi democratică, în contextul unei legislaţii tot mai complexe şi suprasaturate.

Ads

Pro Democraţia propune un plan de măsuri pe şase luni pentru creşterea siguranţei în furnizarea şi distribuţia gazelor naturale, care să includă revizuirea, sistematizarea si unificarea standardelor de calitate în materie de distribuţie a gazelor, controale şi audituri iniţiale la operatorii de distribuţie, dezvoltarea unui sistem digital de monitorizare şi raportare promptă a incidentelor, o campanie de informare publică privind prevenţia şi semnalarea problemelor legate de gaze, investiţii în modernizarea infrastructurii critice de distribuţie, proceduri clare de transparenţă şi comunicare privind anchetele şi măsurile post-incidente şi monitorizarea continuă şi audituri periodice la operatori. Responsabili pentru aceste măsuri ar urma să fie prim ministrul, Ministerul Energiei, ANRE, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Dezvoltării.

Ads