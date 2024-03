Vedetă Pro TV divorțată, dar terorizată de fostul iubit: "Trăiești cu frică! E cumplit, că se poate întâmpla orice”,

O dramă mai puțin obișnuită a fost trăită de Andra Marinescu, cea care de 15 ani este arhitecta emisiunii ”Visuri la cheie”.

După ce a divorțat, ea a avut o relație de șase ani, care s-a terminat urât din cauza atitudinii pe care a avut-o fostul iubit.

„Din păcate, uneori apar și norii de furtună. Este adevărat că fără ploaie nu apare curcubeul, însă momentan nu prea se văd semne că norii s-ar risipi… este o perioadă destul de agitată, o perioadă în care mi-aș dori să fie liniște pe plan personal, însă uneori, oamenii în care ai avut încredere și în care ai investit suflet, aleg să te rănească. Am ajuns, din nefericire, să trăiesc cu teamă.

După șase ani de relație am decis să ne despărțim, iar acum suport consecințele. A fost o relație pe care nu am știut cum să o gestionez. Știu că pare incredibil, dar da, orice femeie poate trece prin așa ceva.

Îmi doresc ca timpul să mă ajute să învăț și din experiențele mai puțin fericite din viața mea. Și îmi doresc ca în ambele planuri, atât în cel profesional, cât și în cel personal, să apară curcubeul.”, a declarat Andra Marinescu pentru Viva!, citată de cancan.ro.

„Despărțirea s-a produs anul trecut, dar nu aș putea spune cu exactitate când s-a produs ruptura în cuplu. Cred că a fost ceva gradual, poate bazat pe faptul că într-o relație doi oameni pot evolua diferit, din toate punctele de vedere.

Este clar că există neînțelegeri în orice cuplu, care pot dura mai mult sau mai puțin, dar în momentul în care simți că ceva nu funcționează, că lipsește încrederea, că unul încearcă să domine, să-i distrugă încrederea celuilalt, când realizezi că viața ta este controlată și dirijată, atunci este momentul în care trebuie să spui stop.

Ads

Am primit mesaje dure, au existat încercări de discreditare, de îndepărtare a celor care-mi sunt aproape. Este cumplit să treci prin așa ceva. Ajungi să simți că viața ta nu-ți mai aparține, și trăiești cu frica, că orice se poate întâmpla”, a mai spus vedeta Pro TV, în vîârstă de 36 de ani.

Deși a trecut printr-un divorț, Andra nu spune nu unei noi relații. "Am spus stop, dar nu a fost suficient. ”Da, am un divorț la activ! E o experiență de viață, nu regret absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat. M-a clădit și sunt ceea ce sunt astăzi! A fost o decizie care a venit de la sine, oarecum firească pentru că lucrurile nu mai funcționauei.

„Nu are de ce să îți fie frică, atâta vreme cât gândești cu sufletul și faci lucrurile pentru tine, ca să îți fie bine din toate punctele de vedere, nu are de ce să îți fie frică! Eu sunt foarte conștientă și tot timpul am promovat singurătatea! Trebuie să știi să suporți singurătatea și să o gestionezi. Restul vin de la sine, căci doar atunci ești OK cu tine, din toate punctele de vedere, minte, suflet și psihic”, a adăugat Andra Marinescu.