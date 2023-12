Reacția unei vedete Pro TV care s-a despărțit de iubit: "Am scăpat de un cadou"

Vedetă în serialul Vlad, difuzat în trecut la PRO TV, actrița Diana Sarr este liberă, după ce s-a despărțit recent de iubit.

„Eu m-am despărțit de curând. Am văzut și eu pe internet un tort pe care scria „elicitări pentru break-up, așa trebuia să fac și eu.

A fost o perioadă dificilă, dar acum a trecut. Aștept buchetele de flori. Am fost aproape un an împreună și eram chiar aproape de aniversarea noastră. Am scăpat de un cadou.

Am fost în trecut la terapeut. Am învățat niște mecanisme prin care să trec mai ușor prin momentele grele, nu doar prin despărțiri. Am mers un an și ceva la terapie. Probabil o să reiau, la un moment dat”, a declarat actrița la Antena Stars.

Diana a jucat în mai multe pictoriale nud. Părinții ei au susținut-o în tot ceea ce a făcut, chiar și după ce a apărut în filmul „Dosarul 631”, unde a filmat o secvență de amor, destul de deocheată.

"Mama nu s-a uitat, tata a fost la premieră, cu mine în sală. A avut aceeași părere ca mine, că a fost puțin cam lungă secvența. Și era mai mișto dacă era mai sugerată. Dar l-am anunțat din timp", a povestit ea pentru cancan.ro.