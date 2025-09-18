Brigitte Macron va furniza „probe științifice și fotografice” că este femeie într-un tribunal american. Anunțul făcut de avocatul ei

Emmanuel și Brigitte Macron intenționează să prezinte probe fotografice într-un tribunal din SUA pentru a demonstra că ea este femeie.

Avocatul lor a declarat că președintele Franței și soția sa vor aduce dovezi pentru a-și susține procesul de calomnie împotriva influenceriței americane de dreapta Candace Owens, care a promovat afirmații conform cărora Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat.

Tom Clare, avocatul principal al soților Macron în acest caz, a declarat pentru podcastul Fame Under Fire de la BBC că clienții săi sunt dispuși să demonstreze „în mod generic și specific” că acuzațiile sunt false.

El a spus că vor exista „mărturii de expertiză de natură științifică”, fără a oferi detalii.

Întrebat dacă soții Macron vor împărtăși fotografii cu Brigitte Macron însărcinată și crescându-și copiii, avocatul a spus că acestea vor fi prezentate în instanță, „unde există reguli și standarde”, potrivit BBC.

Soții Macron, a spus el, au catalogat afirmațiile propagate de Owens „extrem de tulburătoare”.

„Este incredibil de dureros să te gândești că trebuie să te supui și să aduci acest tip de dovezi”, a spus Clare.

El a adăugat că acest proces este ceva la care doamna Macron „va trebui să se supună într-un mod foarte public”, dar că este dispusă să facă acest lucru pentru a „face tot ce este necesar pentru a restabili adevărul”.

Clare a recunoscut că acuzațiile au fost o „distragere” pentru președintele Franței, adăugând: „Nu vreau să sugerez că într-un fel l-au scos din ritm”.

„Nu este imun la asta doar pentru că este președintele unei țări”, a spus el.

Cuplul a inițiat procesul pentru calomnie în iulie, acuzând-o pe Owens că a propagat „ficțiuni scandaloase, defăimătoare și absurde” care au alimentat o „campanie globală de umilire” și „hărțuire neîncetată”.

Avocații lui Owens au depus cerere de respingere a procesului.

Owens, care are milioane de urmăritori pe rețelele sociale, a repetat public acuzațiile. Teoria a apărut online și a fost popularizată de bloggerițele franceze Amandine Roy și Natacha Rey într-un videoclip pe YouTube din 2021.

Owens a anunțat pe rețelele sociale, în martie 2024, că își „pune întreaga reputație profesională în joc” pe teoria conform căreia Prima Doamnă a Franței s-ar fi născut Jean-Michel Trogneux – numele real al fratelui mai mare al acesteia – înainte de a face tranziția la vârsta de 30 de ani.

Teoria conspirației susține că Brigitte nu ar fi dat naștere celor trei copii ai săi și că primul ei soț, un bancher retras în vârstă de 69 de ani, despre care se spune că a murit izolat în 2020, nu ar fi existat niciodată.

Acuzațiile își au originea într-un articol publicat în septembrie 2021 de revista franceză de extremă dreapta Faits et Documents („Fapte și Documente”), care inițial a trecut neobservat.

Acestea au fost preluate ulterior de bloggerița de extremă dreapta și colaboratoare la revistă, Natacha Rey, și de clarvăzătoarea Amandine Roy, într-un interviu pe YouTube care a devenit viral.

Emmanuel și Brigitte Macron au câștigat inițial procesul de calomnie împotriva lui Roy și Rey în 2024, dar hotărârea a fost anulată în apel anul acesta pe motive de libertate de exprimare. Soții Macron au făcut apel și la această decizie.

Owens a declarat că și-a bazat acuzațiile pe ceea ce a numit o „investigație temeinică” a bloggeriței franceze Natacha Rey.

Soții Macron au depus la rândul lor, pe 23 iulie, un proces de 218 pagini în statul Delaware, solicitând despăgubiri compensatorii și punitive, fără a preciza suma.

Familia Macron au declarat la momentul respectiv: „Deoarece doamna Owens a reafirmat sistematic aceste neadevăruri ca răspuns la fiecare dintre cererile repetate ale avocaților noștri pentru o retragere, am ajuns în cele din urmă la concluzia că sesizarea unei instanțe de judecată era singura cale rămasă pentru o soluționare.

Campania de calomnie a lui Owens a fost în mod clar concepută pentru a ne hărțui și a ne provoca suferință nouă și familiilor noastre, precum și pentru a atrage atenție și notorietate. I-am oferit toate oportunitățile de a se retrage din aceste afirmații, dar a refuzat.

Speranța noastră sinceră este ca acest proces să restabilească adevărul și să pună capăt, o dată pentru totdeauna, acestei campanii de calomnie.”

Un comunicat transmis Daily Mail a precizat că Owens a „promovat o narațiune absurdă despre familia Macron, incluzând acuzații incendiare și verificabil false de furt de identitate, incest, crime violente și control mental”.

