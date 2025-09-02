Ce înseamnă dacă uiți numele oamenilor, potrivit unui neurolog

Ești prezentat cuiva și, cinci minute mai târziu, nu îți mai amintești numele. Întâlnești o cunoștință la supermarket și te simți jenat când îți dai seama că pur și simplu nu îți vine în minte cum îl/o cheamă. Sau vrei să-i spui unui prieten că te-ai întâlnit cu cineva cunoscut de amândoi, dar te chinui să îți amintești numele care îți stătea pe vârful limbii.

Dacă aceste situații îți sunt familiare, probabil te întrebi și ce cauzează aceste lapsusuri de memorie – și cât de mult ar trebui să te îngrijorezi. În cele mai multe cazuri, micile uitări ocazionale sunt normale, cauzate de oboseală, nervozitate sau ceața mentală asociată menopauzei și nu înseamnă neapărat că există o problemă neurologică. Însă atunci când începi să uiți tot mai des numele unor persoane apropiate, merită să investighezi.

„Procesul de încorporare a noilor informații în memoria noastră este un mecanism complex, ce implică mai multe etape: primirea informației, codificarea, învățarea și, în final, stocarea”, explică dr. Rafael Villino, specialist în Departamentul de Neurologie al Clinicii Universitare din Navarra. „Când întâlnim pe cineva pentru prima dată, numele său intră în memoria noastră pe termen scurt, care durează doar câteva minute. Așa că este normal să uiți numele unei persoane dacă ai întâlnit-o doar o dată.”

Același principiu nu se aplică, însă, în cazul persoanelor apropiate. „Contactul și interacțiunile frecvente, dar și semnificația emoțională asociată ajută procesul de codificare și stocare în memoria de lungă durată. De aceea nu este considerat normal să ai dificultăți în a-ți aminti numele oamenilor pe care îi cunoști.”

De ce uităm mai ales numele?

Amintirea numelor proprii este una dintre funcțiile cognitive cel mai afectate de eșecurile memoriei, și există o explicație științifică. „Regiunile cerebrale responsabile de codificarea și stocarea memoriei se află în lobul temporal, unde se află și o parte a circuitului limbajului”, spune dr. Villino. „În afecțiuni precum boala Alzheimer, pierderea memoriei poate afecta aceste regiuni ale creierului, ceea ce face mai dificilă reamintirea numelui persoanelor sau obiectelor.”

Pierderea memoriei este întotdeauna parte a îmbătrânirii?

Deși poate fi deranjant, uitarea poate fi o parte normală a procesului de îmbătrânire și nu duce neapărat la un diagnostic de demență. „Capacitatea cognitivă maximă este atinsă, de obicei, între 60 și 65 de ani; de atunci, este normal să observăm un anumit declin”, explică dr. Villino. Atunci când uitările încep să afecteze detalii importante sau de zi cu zi, iar persoana afectată – sau cei din jur – observă asta, poate fi un semn de declin cognitiv mai serios.

„Deficitul cognitiv este un diagnostic clinic; el se confirmă prin teste neuropsihologice care demonstrează că eșecurile de memorie depășesc ceea ce ar fi normal pentru vârsta, sexul și nivelul educațional al pacientului. Dacă ești îngrijorat de aceste lapsusuri de memorie, sau dacă familia ori cei din jur observă asta, este recomandabil să consulți un neurolog.”

Dr. Villino recunoaște că vârsta este principalul factor de risc pentru boli precum Alzheimer, dar nu este singurul. „Există factori de risc modificabili precum sedentarismul, fumatul și bolile vasculare necontrolate. Adoptarea unor obiceiuri sănătoase este cea mai bună formă de prevenție.”

Factorii de stil de viață care influențează memoria

Stilul de viață are un impact direct asupra capacității noastre de a ne aminti. „Stresul, multitasking-ul sau lipsa somnului pot afecta negativ capacitatea cognitivă, deși acești factori nu sunt cauze directe ale declinului cognitiv”, explică dr. Villino. „Și starea ta de spirit influențează viteza cu care creierul poate procesa informațiile.”

„Când faci multitasking, reduci atenția acordată fiecărei activități, ceea ce face mai dificil pentru creier să înregistreze informațiile. Insomnia, pe de altă parte, poate afecta capacitatea creierului de a elimina substanțele asociate cu declinul cognitiv. Menținerea unei igiene bune a somnului este o măsură preventivă eficientă.”

Cum să reții mai bine numele: antrenează-ți memoria zilnic

Dr. Villino recomandă sarcini simple, de zi cu zi, și jocuri care stimulează memoria. „Exerciții simple precum cititul sau activități precum integramele și jocurile de cuvinte încrucișate sunt instrumente eficiente de stimulare și reabilitare cognitivă.”

Obiceiurile bune zilnice precum acestea ajută la menținerea activă a creierului și pot întârzia apariția lapsusurilor frecvente.

Ceea ce mâncăm și bem joacă, de asemenea, un rol important. Deficiențele de vitamine din complexul B și de folat pot duce la un declin cognitiv tratabil. „Deshidratarea nu este o cauză directă, dar poate agrava simptomele la pacienții cu boala Alzheimer”, explică el. O alimentație sănătoasă și o hidratare corectă, mai ales la persoanele în vârstă, sunt factori esențiali pentru a menține creierul sănătos și memoria intactă, scrie hellomagazine.com.

Uitarea numelui: când să mergi la neurolog

Depistarea timpurie a declinului poate schimba evoluția problemei. „Dacă cineva sau membrii familiei observă o pierdere progresivă a memoriei, acesta este un motiv suficient pentru a consulta un specialist”, explică dr. Villino. „Faptul că alții observă o schimbare în memoria ta este un semnal de avertizare important”.

