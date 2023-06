Probleme mari la una dintre rețelele sociale, după creșterea masivă a prețurilor

Sute de forumuri Reddit au „stins luminile” deja şi alte câteva mii sunt aşteptate să facă acelaşi lucru luni, într-un protest masiv împotriva CEO-ului companiei, cerut de utilizatori şi organizat de moderatori.

Luni va începe protestul utilizatorilor şi moderatorilor Reddit, anunţat şi organizat în ultimele zile, după ce compania a decis creșterea masivă a preţurilor de acces prin intermediul API-urilor.

Impusă din scurt şi fără vreo avertizare prealabilă, măsura va duce la scumpirea de mai multe zeci de ori a sumelor plătite pentru accesul API-urilor, ceea ce va face ca multe aplicaţii de Reddit să se închidă.

Mai multe aplicaţii dintre cele mai populare, printre care Apollo, Sync şi rif if fun, au anunţat că se vor închide de la 30 iunie, pentru că nu-şi permit să plătească milioane de dolari pe lună.

Spiritele au fost inflamate şi mai mult de o sesiune de discuţii AMA (Ask Me Anything) cu şeful Reddit, Steve Huffman. În loc să încerce să discute diplomatic cu utilizatorii şi moderatorii, acesta a avut o atitudine agresivă faţă de dezvoltatori şi nesinceră faţă de utilizatorii care i-au adresa întrebări, fiind prins cu minciuni în mai multe rânduri.

Peste 200 de forumuri (reddit-uri) şi-au întrerupt deja activitatea, iar alte peste 4.500 de forumuri au anunţat că vor face acelaşi lucru luni. Există multe alte forumuri ai căror moderatori sunt aşteptaţi să facă un anunţ similar.

La protest participă unele dintre cele mai populare forumuri ale reţelei sociale, precum r/funny, cu peste 40 de milioane de utilizatori, şi forumuri cu peste 30 de milioane de utilizatori cum sunt r/aww, r/gaming, r/Music, r/Pics şi r/todayilearned.

Protestul începe luni, 12 iunie, dar nu se va opri, spun moderatorii, până când Reddit, printre altele, nu va reveni asupra majorării preţurilor de acces pentru API-uri şi nu va îmbunătăţi facilităţile pentru persoanele cu probleme de vedere.

Spre deosebire de celelalte mari platforme sociale, Reddit se bazează pe moderatori - persoane care organizează forumurile şi moderează conţinutul din pasiune, fără să fie plătiţi pentru asta.

Scumpirea operată de Reddit este văzută ca o măsură anti-utilizatori şi anti-moderatori, pentru că va obstrucţiona aplicaţiile terţe, apreciate nu doar de utilizatorii simpli, dar necesare şi moderatorilor, deoarece includ instrumente de gestionare şi moderare a forumurilor pe care platforma socială nu le are.