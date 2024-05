Tatăl tinerei ucise în accidentul de la 2 Mai: "Am dorit să-l văd pe cel care mi-a omorât copilul. Vreau să-i văd ochii. Dacă are vreo remuşcare"

Cătălin Dragomir, tatăl tinerei ucise în accidentul de 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, a criticat atât fosta judecătoare care a fost recuzată, cât și procuroarea care a administrat cazul. Dragomir a explicat joi, 23 mai, că nu vrea ca procesul să se reia de la 0.

Tatăl Robertei Dragomir, tânără ucisă în accidentul din 2 Mai, a declarat că vrea să se uite în ochii celui care i-a omorât copilul, să vadă dacă are vreo remuşcare. El a mai afirmat că vrea ca noua judecătoare din dosar să judece corect şi să se aplice legea, să se schimbe încadrarea.

Dosarul a fost preluat de Carmen Claudia Berevoescu, preşedinta Judecătoriei Mangalia, după recuzarea judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu.

„Am dorit de la prima înfăţişare să-l văd pe cel care mi-a omorât copilul. Nu ştiu dacă merită să îi transmit ceva. Nu, sincer, nu cred că merită. Absolut nimic. Dar vreau să-l văd în ochi. Vreau să-i văd ochii. Dacă are vreo remuşcare, dacă... orice”, a afirmat bărbatul.

El a adăugat că de la noua judecătoare îşi doreşte să aplice legea. De asemenea, bărbatul a mai fost întrebat dacă doreşte ca procesul să fie luat de la început.

„Nu neapărat. Probele sunt depuse la dosar. Vreau să judece corect şi să se aplice legea, să se schimbe încadrarea, să nu-i mai spună avocaţii familiei Pascu, că nu pot să spun că ăsta micu are el avocaţii, nu, familia Pascu, ca să ne înţelegem, da? Să nu-i mai spună judecătoarei sau cine o fi magistrat, 'Vedeţi că dacă schimbaţi se bate cap în cap cu nu ştiu ce articol şi aşa mai departe'. Şi haideţi să ne reamintim că am spus-o de multe, de multe ori, n-a fost de vină doar doamna Ancuţa, că eu nu pot să-i spun judecător persoanei respective, şi doamna procuror, care am înţeles că era prin concediu, să vedem dacă apare”, a mai declarat bărbatul.