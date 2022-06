Johnny Depp a fost surprins într-un pub la pronunțarea verdictului în procesul cu Amber Heard. Cuvintele transmise de actor

Actorul Johnny Depp a câștigat ultra-mediatizatul proces de defăimare intentat fostei soții Amber Heard, printr-un verdict definitiv pronunțat în Statele Unite în cursul zilei de miercuri, 1 iunie.

Depp nu a fost în sală la pronunțarea verdictului, el plecând în Anglia, la Newcastle, în timpul celor trei zile în care juriul a deliberat.

Când juriul a început să citească verdictul, un cetățean englez l-a fotografiat pe Depp într-un pub.

„A fost foarte suprarealist să-l cunosc pe Johnny. M-am bucurat că i-am urat noroc mai devreme și sunt foarte fericit pentru rezultat”, a spus el.

„A spus „mulțumesc”. A fost foarte amabil, știi, zâmbind. M-am bucurat că l-am cunoscut”, a spus fotograful amator pentru BBC.

Johnny Depp a transmis un comunicat după ce juriul a hotărât că fosta soție l-a defăimat și că trebuie să-i achite actorului 15 milioane de dolari daune:

„În urmă cu șase ani, viața mea, viața copiilor mei, viața celor mai apropiați mie și, de asemenea, viața oamenilor care de mulți, mulți ani m-au susținut și au crezut în mine au fost schimbate pentru totdeauna. Totul într-o clipă.

Mi-au fost aduse acuzații false, foarte grave și penale prin intermediul mass-media, ceea ce a declanșat un fluviu nesfârșit de ură la adresa mea, deși nu mi s-a adus vreo acuzație. A făcut deja înconjurul lumii de două ori într-o nanosecundă și a avut un efect seismic, un impact colosal asupra vieții și carierei mele.

Șase ani mai târziu, juriul mi-a dat viața înapoi. Sunt cu adevărat recunoscător.

Decizia mea de a urmări acest caz, cunoscând foarte bine înălțimea obstacolelor legale cu care m-aș confrunta și spectacolul inevitabil, mondial, din viața mea, a fost luată doar după o gândire atentă.

Încă de la început, scopul aducerii acestui caz a fost să dezvăluie adevărul, indiferent de rezultat.

Ce e mai bun urmează să vină și un nou capitol a început în sfârșit.

Veritas numquam perit.

Adevărul nu piere niciodată”, arată Johnny Depp în comunicat.

Met Johnny Depp in Bridge Tavern Newcastle just now... that was quite surreal pic.twitter.com/upe2BHsZ4G