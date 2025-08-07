Încă o lovitură pentru bugetul statului. ANAF a pierdut procesul cu OMV Petrom și trebuie să restituie o sumă uriașă, pentru o tranzacție în care a fost implicat și Sorin Ovidiu Vântu

După aproape 12 ani de procese, OMV Petrom a obținut definitiv în instanță restituirea a peste 435 milioane de lei de la ANAF, reprezentând TVA și accesorii plătite în 2013 pentru o tranzacție veche cu Petromservice.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis definitiv că ANAF trebuie să le restituie celor de la OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, suma de 435,6 milioane lei, reprezentând TVA plus accesorii, plătite în 2013 pentru tranzacția din 2007, finalizată în 2008, de preluare de la Petromservice a activității de servicii petroliere, precum și a activelor și a efectivului de aproape 10.000 de salariați aferente acesteia, contra sumei totale de circa 1,43 miliarde lei, arată Profit.ro.

Procesul s-a derulat pe o perioadă de 12 ani, fiind inițiat în decembrie 2013.

″(Litigiul – n.r.) este legat de subiecte vechi, referitoare la tratamentele fiscale pentru anumite tranzacții care s-au întâmplat acum mulți ani, mai mult de 10 ani în urmă. Procesul legal a durat foarte mult și a fost finalizat de către instanță în T2 2025. Prin urmare, rezultatele au fost înregistrate în T2″, a declarat directoarea financiară a OMV Petrom, Alina Popa, conform sursei citate.

Achiziția unei companii deținută de Sorin Ovidiu Vântu

În septembrie 2007, contractul încheiat între OMV Petrom (la acea dată Petrom SA București) și Petromservice, la care cei mai mari acționari erau offshore-ul cipriot Elbahold Limited al lui Sorin Ovidiu Vântu (49,35% din capital) și Asociația Salariaților din SNP Petrom condusă de Liviu Luca (25%), prevedea transferul activității de servicii petroliere (workover, mentenanță, foraj, servicii legate de producția de petrol și gaze, servicii de transport), transferul mijloacelor fixe și bunurilor de inventar aferente activităților transferate, plus transfer de personal și de contracte, de la Petromservice la OMV Petrom.

În februarie 2008, Petromservice a emis facturile cu prețul integral al tranzacției, de 1.429.623.064,80 lei, din care TVA de 228.259.144,80 lei, pe care OMV Petrom le-a plătit integral, potrivit documentelor din dosar.

De asemenea, Petromservice a plătit la stat TVA-ul de 228,2 milioane lei. Înțelegerea cu Petromservice prevedea însă ca cele 2 companii să aștepte întâi o opinie de la ANAF privind tratamentul tranzacției din punct de vedere al ANAF, astfel că OMV Petrom nu și-a înregistrat TVA-ul plătit drept deductibil. Iar ANAF a elaborat un proiect de soluție fiscală în care concluziona că tranzacția ar fi, de fapt, nepurtătoare de TVA.

În consecință, Petromservice a recalificat unilateral tranzacția ca fiind fără TVA, a stornat facturile cu taxă și a emis unele noi fără TVA și a cerut statului rambursarea TVA-ului plătit, de 228,2 milioane lei, primind banii înapoi de la ANAF în august 2008. După care, în mai puțin de un an, a intrat în insolvență (martie 2009).

ANAF nu știa dacă trebuie să fie plătit TVA sau nu

Au urmat controale ale ANAF la ambele companii, după care Fiscul s-a răzgândit și a statuat în 2009 că, de fapt, tranzacția de transfer de activitate dintre OMV Petrom și Petromservice este purtătoare de TVA. În consecință, s-a decis că Petromservice nu avea drept de rambursare și i s-a întocmit decizie de impunere de aproape 278 milioane lei (228.259.145 lei TVA, plus majorări de întârziere de 49.716.740 lei). ANAF figurează și acum cu această sumă în tabelul de creanțe al Petromservice, redenumită PSV Company și intrată între timp în faliment. La rândul său, tot în 2009, OMV Petrom și-a dedus TVA-ul plătit, de peste 228 milioane lei.

Însă în urma unui control din 2012, ANAF s-a răzgândit din nou și a spus că, de fapt, tranzacția este fără TVA, astfel că a emis decizie de impunere ″prin care s-a negat dreptul de deducere al OMV Petrom privind TVA aferent tranzacției (și deci s-a stabilit obligația de a plăti suma dedusă (...) împreună cu toate accesoriile fiscale), cu argumentul că OMV Petrom nu deținea din perspectivă formală facturi valabile cu TVA emise de PSV Company″, scrie în documentele citate.

În replică, OMV Petrom a arătat că ″respectivele facturi există în original la OMV Petrom, însă PSV Company a stornat unilateral aceste facturi cu TVA și a emis (cu încălcarea prevederilor tranzacției și ale legii fiscale) alte facturi, fără TVA, în vederea formulării în mod abuziv a cererii de returnare TVA de la bugetul de stat, căreia i s-a și dat curs″. Cu toate acestea, OMV Petrom a plătit, în februarie 2013, ce scria în decizia de impunere a ANAF: suma totală de 435,4 milioane lei, din care 228,2 milioane lei TVA și restul dobânzi și majorări de întârziere acumulate în timp.

În noiembrie 2013, Curtea de Apel București a decis că ″transferul de activitate petrolieră dintre PSV Company și OMV Petrom SA este un transfer impozabil din perspectiva aplicabilității TVA, având în vedere modalitatea efectivă de implementare a tranzacției″. Astfel că, în decembrie 2013, OMV Petrom a dat ANAF în judecată și a cerut restituirea celor 435,5 milioane lei. Doar că decizia judecătorească privind aplicarea TVA la tranzacție a rămas definitivă doar în noiembrie 2023, prin sentința în acest sens a ÎCCJ, până atunci procesul privind restituirea fiind suspendat. După ridicarea suspendării, OMV Petrom a câștigat la Curtea de Apel București în august anul trecut, decizie confirmată în iunie anul acesta de Înalta Curte.

″Obligă pârâta ANAF să restituie reclamantei suma totală de 435.659.639,17 lei. (...) Respinge recursul declarat de pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală în nume propriu și în reprezentarea Ministerului Finanțelor (...), ca nefondat. Obligă intimații-pârâți la plata către recurenta-reclamantă a sumei de 150.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată aferente recursului (...). Definitivă. (...)″, a statuat ÎCCJ pe 4 iunie 2025.

