Un fost asistent al lui Trump pledează nevinovat. Acesta riscă până la 20 de ani de închisoare

Un fost asistent al lui Donald Trump, Walt Nauta, inculpat cu privire la complicitate în gestionarea neglijentă a unor secrete de stat, după plecarea fostului şef de stat republican de la Casa Albă, a pledat joi nevinovat, la un tribunal federal în Florida, relatează AFP.

”El pledează nevinovat de toate capetele de acuzare”, a anunţat avocatul acuzatului, Stanley Woodward, într-o scurtă audiere, la Miami.

Walt Nauta, în vârstă de 40 de ani, este acuzat de faptul că a pus securitatea SUA în pericol prin faptul că l-a ajutat pe Donald Trump să păstreze ascunse documente confidenţiale - inclusiv planuri militare şi informaţii despre armament nuclear - în toalete şi debarale ale reşedinţei de lux a miliardarului, la Mar-a-Lago, în Florida.

Acest militar, detaşat la preşedinţie în timpul mandatului lui Donald Trump, după care a părăsit administraţia pentru a continua să lucreze pentru el, după ce a fost înfrânt în alegerile din 2020, riscă până la 20 de ani de închisoare, în cazul în care este găsit vinovat de acuzaţiile cele mai grave reţinute împotriva sa.

