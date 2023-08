Democraţii cer ca procesul lui Trump privind răsturnarea rezultatului alegerilor din 2020 să fie difuzat la televizor

26 de congresmeni din Partidul Democrat cer într-o scrisoare ca procesul lui Donald Trump să fie filmat şi transmis la televiziune, relatează AFP.

Fostul locatar al Casei Albe, ciruit de procese, urmează să afle la 28 august data acestui proces.

Democraţii consideră în această scrisoare, datată joi, că ”puţine circumstanţe justifică mai mult ca aceastea o difuzare la televiziune, având în vedere natura istorică” a procedurii.

Translation: Schiff wants to use the trial as a democrat campaign tactic. Transparency would be confronting Schiff with his Russia lies on national tv. https://t.co/Xo7hrCtM52