Martor-cheie în procesul lui Donald Trump, așteptat la tribunal. Fostul președinte susține că în spatele dosarului este Joe Biden VIDEO

Unul dintre martorii vedete ai acuzării într-unul din procesele fostului președinte american Donald Trump, Stormy Daniels, va depune mărturie marți, 7 mai, în fața instanței. Mărturia acesteia este contestată de apărătorii lui Trump, care susțin că Daniels nu are ce să spună despre ”înregistrări financiare și contabile”.

Avocații lui Trump au confirmat că Stormy Daniels este al doilea martor astăzi.

Curtea este acum în ședință și începe cu o obiecție din partea avocaților lui Trump cu privire la mărturia lui Daniels. Ei spun că nu are locul într-un caz despre „cărți și înregistrări” și că nu vor să depună mărturie despre „acte sexuale”.

Trump susține că procesul este unul fals și că plățile făcute au fost legale. Acesta mai spune că procurorul nu are un caz și că dosarul este instrumentat la solicitarea adversarului săi în alegeri, actualul președinte al SUA, Joe Biden.

Deși scandalul va face o zi fascinantă în instanță, experții spun că rolul lui Daniels ca martor este mai limitat, deoarece ea nu a fost niciodată în contact direct cu Trump cu privire la plata care i-ar fi fost făcută pentru a păstra tăcerea.

Totuși, spun avocații, Daniels va juca un rol esențial în relatarea contextului care a dus la banii liniștiți și rambursarea acestora - miezul cazului procurorului.

„Ea este piesa puzzle-ului de care ai nevoie pentru a înțelege de ce ar fi fost o răsplată”, îmi spune fostul procuror din Brooklyn, Julie Rendelman.

Experții spun că Daniels va contribui și la coroborarea mărturiei lui Cohen, a cărui credibilitate va fi probabil pusă sub semnul întrebării din cauza condamnărilor sale penale și a animozității sale față de Trump.

President Trump makes statement before going into the courtroom is a very unfair trial, and they have no case #FakeNewCNN pic.twitter.com/4GvbHuyNLz