Răsturnare de situație în procesul lui Mario Iorgulescu. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a introdus o cale extraordinară de atac – recursul în casație – în dosarul în care Mario Iorgulescu a fost condamnat, după rejudecare, la 8 ani închisoare pentru ucidere din culpă.

Recursul în casație formulat de procurori a fost înregistrat la ÎCCJ pe 12 septembrie și urmează a avea termen de judecată pe 20 noiembrie, scrie Hotnews.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București nu a dorit să precizeze ce anume solicită instanței prin calea extraordinară de atac, precizând, la solicitarea HotNews, că „motivele de recurs, deși formulate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, urmează a fi susținute de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

O cale extraordinară de atac – contestația în anulare – a fost formulată în dosar și de către firma de asigurare obligată să despăgubească familia tânărului care a murit în urma accidentului provocat de Mario Iorgulescu. În cazul contestației în anulare formulate de City Insurance, Instanța Supremă a stabilit termen de judecată pentru 15 octombrie.

Tot printr-un recurs în casație Iorgulescu a obținut la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) anularea pedepsei de 13 ani de închisoare pentru omor.

Accidentul fatal

Mario Iorgulescu a fost trimis în judecată după ce a produs un accident rutier soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani. Accidentul a avut loc la intersecția dintre Șoseaua Chitilei și strada Teodor Neagoe.

Iorgulescu, care se afla sub influența alcoolului și drogurilor, a pătruns pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe prima bandă. Ulterior, a urcat cu mașina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu autoturismul condus de victimă.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia. El nu a fost audiat de către procurori sau judecători, fiind cercetat și judecat în lipsă.

Contactat de HotNews, avocatul Virgil Boglea, cel care îl reprezintă pe Mario Iorgulescu în instanță, a precizat că va oferi un punct de vedere după ce se va primi acordul lui Gino Iorgulescu, tutorele oficial al lui Mario Iorgulescu. Reacția va fi prezentată după ce va fi comunicată.

