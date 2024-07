Un cunoscut neurochirurg român a pierdut procesul intentat de grădinarul său. Ce a decis instanța

Un medic ieșean a pierdut procesul intentat de un grădinar, care a prestat servicii consistente, dar nu a mai fost plătit. Cunoscutul neurochirurg Bogdan Iliescu, care este la al doilea mandat de consilier local în Iași, trebuie să achite contravaloarea serviciilor neplătite.

Judecătoria Iași a decis marți, 23 iulie, în favoarea grădinarului Ștefan Gorie care l-a dat în judecată pe medicul Bogdan Iliescu, neurolog la Spitalul de Neurochirugie „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, pentru neplata serviciilor.

Valoarea sumei recuperate este de 1.000 de euro. Din totalul serviciilor prestate, în valoare de 8.500 lei, consilierul local PNL a plătit doar 2.500 lei, scrie dezvaluirea.ro.

Grădinarul a așteptat peste un an pentru a-și recupera prejudiciul cauzat de neplata serviciilor prestate. Ștefan Gorie a detaliat situația în plângerea care a dus la proces. Incidentul a avut loc în aprilie 2023.

„Subsemnatul având ca obiect de activitate lucrări de amanajare, plantare, întreținere peisagistică m-am prezentat la proprietatea pârâtului unde am efectuat lucrări de montare rulouri gazon, turnat beton, plantat 42 de pomi tuia, montare plase și bare metal. Lucrările s-au realizat pe parcursul a trei săptămâni fiind finalizate toate amenajările pe 17 mai 2023. Primind recomandare de la un alt client să merg și să fac lucrări la pârât am avut încredere în buna credință a acestuia și nu i-am cerut plata in avans”, se arată în cererea adresată judecătorilor.

„Eu am achitat tot ce am înțeles că trebuie achitat. Este o cerere fără nicio justificare”, a fost declarația medicului și consilierului local Bogdan Iliescu în august 2023.

