Arătându-și sprijinul față de prietenul Donald Trump, preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, Mike Johnson, s-a deplasat marţi, 14 mai, la procesul penal împotriva acestuia, ce se desfăşoară la un tribunal din New York.

Ajuns în fața clădirii tribunalului, Johnson a acuzat tabăra adversă, a democraţilor preşedintelui Joe Biden, că folosesc politic justiţia contra candidatului republican la preşedinţie, transmite AFP.

"Este imposibil pentru oricine vede asta în mod obiectiv să nege că sistemul judiciar al ţării noastre este instrumentalizat" împotriva lui Trump, a spus Mike Johnson, într-o scurtă declaraţie dată în faţa sediului tribunalului unde Trump este judecat în dosarul în care este acuzat că a plătit-o pe fosta actriţă de filme erotice Stormy Daniels pentru a ascunde o aventură avută cu aceasta.

"Sistemul foloseşte în acest moment toate instrumentele la dispoziţia sa pentru a pedepsi un preşedinte şi a proteja un altul", a continuat Johnson, care a acuzat de asemenea o "ingerinţă electorală" şi desfăşurarea unor "procese politice" contra lui Trump.

Mike Johnson says he called up Trump and told him he wanted to come to his trial.

“I wanted to be here myself to call out what is a travesty of justice,” the House speaker said, alleging that Democrats are keeping Trump off the 2024 campaign trail. “President Trump is a friend,… pic.twitter.com/JAU59ek4P0