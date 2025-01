Peste 20 de state americane îl dau în judecată pe Trump. Schimbarea legislativă pe care vor s-o oprească

Una dintre cele mai controversate măsuri semnate de Donald Trump în prima zi a noului mandat la Casa Albă ar putea fi oprită. Procurorii generali din 22 de state americane și Districtul Columbia contestă la tribunal măsura prin care Trump încheie dreptul la cetățenie prin naștere pe pământ american pentru copiii imigranților.

O coaliție a statelor democrate a depus o plângere deferală împotriva ordinului emis de președintele Donald Trump pentru eliminarea dreptului la cetățenie prin naștere. Un proces a fost deschis de 18 state și Districtul Columbia, în care se află capitala Washington D.C., urmat la scurt timp de un altul, susținut de 4 state.

Criticii deciziei spun că cetățenia prin naștere este reglementată de al 14-lea Amendament la Constituţia Statelor Unite ale Americii, deci Trump nu o poate elimina printr-un ordin executiv.

„Marea promisiune a națiunii noastre este că oricine născut aici este un cetățean al Statelor Unite și poate atinge visul american. Acest drept fundamental la cetățenie prin naștere, cu rădăcini în al 14-lea Amendament și născut din cenușa sclaviei este o piată de temelie a dedicației națiunii noastre pentru dreptate”, a declarat procuroarea generală a statului New York, Letitia James, pentru cbsnews.com.

Cele 18 state care s-au alăturat demersului federal pentru o opri ordinul lui Trump sunt: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Rhode Island, Vermont și Wisconsin.

Illinois, Arizona, Washington și Oregon au lansat o acțiune juridică separată, care are același scop, anularea ordinului executiv emis de președintele Donald Trump.

Ads