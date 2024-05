Procesul Stormy Daniels îi creează mari probleme fostului președinte al Statelor Unite. Judecătorul, care conduce procesul penal în care Trump este acuzat că a plătit o starletă porno pentru ca aceasta să ascundă o relaţie intimă pe care ar fi avut-o cu ea, l-a ameninţat luni, 6 mai, din nou pe fostul preşedinte republican cu plasarea în detenţie, după ce acesta a ignorat interdicţia de a ataca verbal martorii şi juraţii în acest proces, transmite AFP.

Donald Trump, care aspiră anul acesta la un nou mandat prezidenţial, a fost condamnat marţea trecută la plata unei amenzi de 9.000 de dolari pentru încălcarea interdicţiei impuse. Instanţa a constatat atunci nouă încălcări de acest fel, aplicându-i astfel o amendă de câte o mie de dolari pentru fiecare dintre ele şi l-a avertizat că în caz de recidivă riscă încarcerarea.

Dar, acum, acelaşi judecător, Juan Merchan, i-a mai aplicat lui Trump încă o amendă de o mie de dolari, în urma "încălcării dispoziţiei sale prin comentarii publice asupra completului de judecată şi modului în care acesta a fost selectat". Totodată, judecătorul l-a avertizat din nou pe fostul preşedinte că orice viitoare încălcare a respectivei dispoziţii îl face pasibil de "încarcerare".

În acest proces, lansat pe 15 aprilie, Trump este acuzat de falsificarea unor acte contabile ale societăţii Trump Organization pentru a masca o plată de 130.000 de dolari pe care i-ar fi oferit-o înaintea alegerilor prezidenţiale din 2016 fostei starlete porno Stormy Daniels pentru ca aceasta să păstreze tăcerea asupra unei relaţii pe care ei ar fi avut-o în 2006.

Înaintea deschiderii procesului, judecătorul i-a interzis fostului preşedinte să atace public martorii şi juraţii. În mesaje pe reţeaua sa socializare Truth Social, Trump îl atacă în mod special pe fostul său avocat Michael Cohen, devenit acum unul dintre inamicii săi înverşunaţi şi un martor cheie al acuzării în acest proces. De asemenea, fostul preşedinte sugerează că membrii completului de judecată nu sunt imparţiali.

"Este un caz ridicol. Nu am greșit cu nimic. Judecătorul este total conflictual. El îmi ia dreptul constituționalul de a vorbi. Este un proces fals. Nu au caz. Acesta este un proces Biden."

TRUMP: "It's a ridiculous case. I did nothing wrong—The judge is totally conflicted. He's taking my constitutional right away to speak.. It's a fake trial. They have no case.. This is a Biden trial." pic.twitter.com/s55ibvEJDl