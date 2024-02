Procesul lui Vlad Pascu a început cu o amânare. Unul dintre avocați s-a retras din dosar, iar cel de-al doilea a anunțat că protestează. Când va fi următoarea înfățișare

Procesul autorului accidentului mortal de la 2 Mai, Vlad Pascu a început cu o amânare la Judecătoria Mangalia. Unul dintre avocaţi s-a retras din dosar, iar cel de-al doilea a depus o cerere prin care anunţa că protestează şi nu poate participa la acest termen.

Următoarea înfăţişare a fost stabilită pentru 14 martie.

Avocatul Adrian Cuculis, cel care reprezintă familia tinerei moarte în accidentul rutier, a relatat jurnaliştilor ce s-a întâmplat cu apărătorii lui Vlad Pascu.

“După ce am primit amânarea de la ora 9.30 pentru 12.30, se pare că de ultim moment a apărut o cerere prin care unul dintre cei doi avocaţi pe care îi are Vlad Pascu s-a retras din dosar, adică a denunţat mandatul, adică nu mai are contract de asistenţă juridică, iar celălalt avocat a depus o cerere prin care protestează. Ştim foarte bine că sistemul judiciar a fost inundat de greve ale magistraţilor, grefierilor şi inclusiv ale avocaţilor, iar unul dintre colegii noştri care îl apără pe Vlad Pascu a depus cerere la dosar prin care se află în formă de protest şi atunci nu o să fie prezent aici, solicitând termen undeva după 29 februarie. Ne aducem aminte că au fost nişte nemulţumiri, inclusiv din partea avocaţiilor cu privire la sistemul judiciar şi s-a adoptat o hotărâre la nivel de Barou Bucureşti, pe care colegul nostru a îmbrăţişat-o şi a depus cerere că nu se va prezenta”, a declarat Adrian Cuculis.

El a precizat că va solicita schimbarea încadrării juridice în acest dosar.

“Vom lua un nou termen de judecată când se va dezbate cererea pe care noi tot o încercăm de câteva luni de zile, respectiv aceea de schimbare a încădrării juridice a faptei din ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului, vătămare corporală şi bineînţeles conducere sub influenţa substanţelor interzise în omor calificat şi tentativă la omor calificat, dacă vom reuşi într-un final să dezbatem această cerere”, a explicat avocatul.

Întrebat dacă este în folosul lui Vlad Pascu această amânare, Adrian Cuculis a răspuns: “Păi este în folosul lui Vlad Pascu pentru că a mai scăpat de încă un termen în care trebuia să se confrunte cu opinia publică, cu cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei, cu situaţia de la Constanţa pe care o cunoaşteţi, că cine ştie poate o să-i fie admisă cererea respectivă, că nu ne mai miră absolut nimic. Am văzut multe cazuri din nefericire în ultima perioadă când pentru fapte grave au fost puşi în libertate din arest preventiv în arest la domiciliu şi atunci e sigur că fiecare termen în parte, profită. Dar să nu uităm totuşi că este primul termen de judecată pe fond, după ce a fost trimis în judecată din camera preliminară şi este un drept al fiecărui inculpat de a folosi acest prim termen de judecată pentru organizarea apărării, cum de altfel şi noi astăzi am fi avut de gând să solicităm probatorii extinse, expertize, planşe fotografice cu familiile celor care au pierit acolo”.

Primul termen în procesul lui Vlad Pascu fusese stabilit pentru joi, la ora 9.00, la Judecătoria Mangalia. Dosarul a amânat pentru ora 12.30 deoarece Vlad Pascu avea termen şi la Tribunalul Constanţa, pentru a scăpa de arestul preventiv, dar acea cerere a fost respinsă.

În 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.