Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, află dacă rămâne cu pedeapsa de 10 ani de închisoare. Curtea de Apel Constanța, așteptată să dea sentința finală

Sentinţa finală în ”Dosarul 2 Mai” ar putea veni la doi ani şi două zile de la tragicul eveniment rutier. În prima instanţă, Vlad Pascu a primit o condamnare de zece ani de închisoare. Avocaţii săi au cerut magistraţilor de la Curtea de Apel Constanţa o reducere a condamării, motivând că ”pedepsele aplicate sunt prea mari” şi bazându-se pe faptul că Pascu a făcut un denunţ, ceea ce ar putea duce la o diminuare a pedepsei.

Avocatul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, Adrian Cuculis, nu exclude chiar ca dosarul să se reia de la zero la Judecătoria Mangalia.

”Vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării (n.r. din ucidere din culpă în omor calificat) ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia, în ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii: fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului”, a afirmat Cuculis.

Curtea de Apel Constanţa era aşteptată să se pronunţe luni în dosarul care-l vizează pe Vlad Pascu, tânărul care a intrat cu maşina într-un grup de persoane şi a fugit, dar a amânat pentru joi.

A lovit grup de persoane şi a fugit

Autorităţile au fost alertate, în dimineaţa zilei de 19 august 2023, în jurul orei 5.30, în legătură cu producerea unui grav accident de circulaţie pe DN 39, între Vama Veche şi 2 Mai, după ce o maşină a intrat în mai multe persoane care circulau pe marginea drumului.

Echipele de intervenţie sosite la faţa locului au constatat că autorul evenimentului rutier părăsise locul faptei. De asemenea, în accident, o tânără de 20 de ani şi un tânăr de 21 de ani au murit. Alte trei persoane, respectiv doi tineri de 20 de ani şi un altul de 19 ani, au ajuns la spital cu diverse răni.

Poliţiştii au început căutările şoferului care a provocat accidentul şi acesta a fost găsit în scurt timp, în Vama Veche. Ei au stabilit că se numeşte Vlad Pascu, că are 19 ani şi că este din Bucureşti. Tânărul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

În seara de 19 august 2023, Vlad Pascu a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

A doua zi, el a fost prezentat Judecătoriei Mangalia cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, care a fost admisă de instanţă.

Părinţii lui Vlad Pascu, anchetaţi de DIICOT

La 14 septembrie 2023, părinţii lui Vlad Pascu au fost vizaţi de percheziţii DIICOT. Mama tânărului a fost acuzată că ar fi încercat să şantajeze martori în dosarul în care este cercetat fiul său, iar tatăl lui Vlad Pascu este anchetat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, după ce ar fi fost găsită muniţie deţinută ilegal în locuinţa sa.

De asemenea, Vlad Pascu a fost acuzat de comiterea mai multor infracţiuni, printre care deţinere de droguri de risc şi mare risc în vederea consumului propriu, în formă continuată (două acte materiale), trafic de droguri de mare risc.

