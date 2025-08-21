Reacția părinților tinerilor uciși de Vlad Pascu la sentința definitivă: ”Aici au fost trase niște sfori de la bun început”

Părinții tinerilor uciși în accidentul de la 2 Mai, Roberta și Sebastian, au comentat joi, 21 august, sentința definitivă pentru șoferul drogat Vlad Pascu, 10 ani de închisoare. Tatăl Robertei, Cătălin Dragomir, consideră decizia „sfidătoare” și spune că „aici au fost trase niște sfori de la bun început”, iar tatăl lui Sebastian, Valentin Olariu, subliniază că, la pedepsele de maxim 10 ani, „anul de pușcărie va fi de 9 luni, nu 12 luni”.

Curtea de Apel Constanța a dat joi sentința definitivă în procesul lui Vlad Pascu, care s-a urcat drogat la volan și a intrat cu viteză într-un grup de tineri, ucigând doi și rănind alții.

„Era, într-un fel sau altul, de așteptat. Ne așteptam poate chiar la mai rău. E o decizie, zic eu, sfidătoare, la durerea pe care o avem (...) Eu am mai tot spus-o, aici au fost trase niște sfori de la bun început. Se știa gravitatea faptei comise de acest Vlad Pascu, Poliția a făcut tot posibilul să minimalizeze eventuala sentință prin înțelegeri, denunțuri și așa mai departe. Poliția, procuratura, cei care au făcut acest caz și l-au trimis în primă instanță la Mangalia, de atunci cazul era ca și judecat”, a declarat Cătălin Dragomir la Digi24.

Tatăl lui Sebastian subliniază că decizia de a menține pedeapsa la 10 ani șterge practic o treime din sentința totală pentru bună purtare.

„Are niște facilități, că dacă ia până în 10 ani sau 10 ani, anul de pușcărie va fi de 9 luni, nu 12 luni. Din acești 10 ani, 2 ani i-a făcut (în arest preventiv, n.r.), se mai scad 3, deci rămân 5. Pentru bună purtare, după 3 ani îl vom vedea pe străzi. A fost lupta avocaților să mențină pedeapsa până în 10 ani să obțină anumite facilități”, a spus Valentin Olariu la postul TV.

Părinții tinerilor uciși spun că Vlad Pascu va fi reunit cu părinții săi în doar câțiva ani, în timp ce copiii lor au dispărut pentru totdeauna.

„În România există două tipuri de legi, de judecată. Pentru o anumită clasă socială și pentru noi, oamenii normali”, a spus Cătălin Dragomir, după sentința definitivă în cazul lui Vlad Pascu.

