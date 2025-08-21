Reacția părinților tinerilor uciși de Vlad Pascu la sentința definitivă: ”Aici au fost trase niște sfori de la bun început”

Autor: Aniela Manolea
Joi, 21 August 2025, ora 12:49
675 citiri
Reacția părinților tinerilor uciși de Vlad Pascu la sentința definitivă: ”Aici au fost trase niște sfori de la bun început”
Reacția părinților tinerilor uciși de Vlad Pascu la sentința definitivă FOTO /captură video/stirileprotv.ro

Părinții tinerilor uciși în accidentul de la 2 Mai, Roberta și Sebastian, au comentat joi, 21 august, sentința definitivă pentru șoferul drogat Vlad Pascu, 10 ani de închisoare. Tatăl Robertei, Cătălin Dragomir, consideră decizia „sfidătoare” și spune că „aici au fost trase niște sfori de la bun început”, iar tatăl lui Sebastian, Valentin Olariu, subliniază că, la pedepsele de maxim 10 ani, „anul de pușcărie va fi de 9 luni, nu 12 luni”.

Curtea de Apel Constanța a dat joi sentința definitivă în procesul lui Vlad Pascu, care s-a urcat drogat la volan și a intrat cu viteză într-un grup de tineri, ucigând doi și rănind alții.

„Era, într-un fel sau altul, de așteptat. Ne așteptam poate chiar la mai rău. E o decizie, zic eu, sfidătoare, la durerea pe care o avem (...) Eu am mai tot spus-o, aici au fost trase niște sfori de la bun început. Se știa gravitatea faptei comise de acest Vlad Pascu, Poliția a făcut tot posibilul să minimalizeze eventuala sentință prin înțelegeri, denunțuri și așa mai departe. Poliția, procuratura, cei care au făcut acest caz și l-au trimis în primă instanță la Mangalia, de atunci cazul era ca și judecat”, a declarat Cătălin Dragomir la Digi24.

Tatăl lui Sebastian subliniază că decizia de a menține pedeapsa la 10 ani șterge practic o treime din sentința totală pentru bună purtare.

„Are niște facilități, că dacă ia până în 10 ani sau 10 ani, anul de pușcărie va fi de 9 luni, nu 12 luni. Din acești 10 ani, 2 ani i-a făcut (în arest preventiv, n.r.), se mai scad 3, deci rămân 5. Pentru bună purtare, după 3 ani îl vom vedea pe străzi. A fost lupta avocaților să mențină pedeapsa până în 10 ani să obțină anumite facilități”, a spus Valentin Olariu la postul TV.

Părinții tinerilor uciși spun că Vlad Pascu va fi reunit cu părinții săi în doar câțiva ani, în timp ce copiii lor au dispărut pentru totdeauna.

„În România există două tipuri de legi, de judecată. Pentru o anumită clasă socială și pentru noi, oamenii normali”, a spus Cătălin Dragomir, după sentința definitivă în cazul lui Vlad Pascu.

Decizie finală în ”Dosarul 2 Mai”. Câți ani va sta după gratii Vlad Pascu, autorul accidentului soldat cu moartea a doi tineri UPDATE
Decizie finală în ”Dosarul 2 Mai”. Câți ani va sta după gratii Vlad Pascu, autorul accidentului soldat cu moartea a doi tineri UPDATE
UPDATE: Autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri, Vlad Pascu, rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai. Sentința vine la doi ani...
UPDATE O nouă amânare în dosarul 2 Mai. Avocații lui Vlad Pascu au cerut reducerea pedepsei
UPDATE O nouă amânare în dosarul 2 Mai. Avocații lui Vlad Pascu au cerut reducerea pedepsei
Curtea de Apel Constanţa era aşteptată să se pronunţe luni, 18 august, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai soldat cu moartea a doi tineri. În prima instanţă, Vlad...
#proces vlad pascu, #accident 2 mai, #parinti victime 2 mai, #sentinta definitiva , #accident 2 mai
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul in care celebrul fotbalist vrea sa-i dea un cap in gura unui agent de paza
Digi24.ro
VIDEO Rezervistii armatei romane din Bucuresti si Ilfov au primit "ordine de chemare". Explicatiile Ministerului Apararii
DigiSport.ro
A spus totul! Emma Raducanu a vazut ce a postat Alcaraz si i-a dat o replica de trei cuvinte, in limba spaniola

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Evaluare de „antiamericanism” pentru toți solicitanții vizelor către SUA. Cum definește Trump conceptul
  2. Reacția părinților tinerilor uciși de Vlad Pascu la sentința definitivă: ”Aici au fost trase niște sfori de la bun început”
  3. Guvernul Bolojan pregătește o ordonanță cu sancțiuni drastice pentru medici. Acestea merg până la pierderea dreptului de liberă practică
  4. Armata a emis ordine de chemare pentru rezerviștii din București și Ilfov. Explicațiile șefului Direcției de Informații din MApN
  5. ANAF țintește restaurantele, barurile și fast-food-urile. Clienții pot să refuze plata consumației dacă nu primesc bon fiscal
  6. Încă un judecător federal respinge desecretizarea unor documente care au legătură cu cazul Jeffrey Epstein
  7. Fenomenul Hikikomori lovește Italia: Până la 200.000 de adolescenți se încuie în cameră și trăiesc doar online
  8. În ce condiții și unde acceptă Zelenski să se întâlnească cu Putin: ”Într-o Europă neutră”
  9. Un neo-nazist german și-a schimbat sexul ca să fie trimis la o închisoare de femei. S-a declarat și evreică. Dă în judecată pe oricine spune că este troll. "Știi cum e să *** un sistem întreg?"
  10. Analiză: Face Ungaria jocurile Rusiei în România?