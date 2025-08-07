Se pregătește cel mai mare proces din domeniul turismului. Peste 10.000 de hotelieri dau în judecată celebra platformă Booking.com și solicită despăgubiri de sute de milioane de euro

Hotelierii europeni pregătesc o acțiune de amploare în justiție împotriva platformei de rezervări online Booking.com. Aceștia solicită despăgubiri pentru prejudiciile suferite timp de 20 de ani, din cauza unor clauze pe care le consideră contrare dreptului concurenței, relatează Le Figaro.

Peste 10.000 de unități de cazare din Europa s-au alăturat unei acțiuni colective în justiție împotriva platformei de rezervări online pentru practici tarifare abuzive. Această inițiativă este susținută de fundația olandeză Hotel Claims Alliance Foundation, creată special pentru această procedură.

Acțiunea în justiție va fi introdusă la tribunalul din Amsterdam (unde platforma Booking are sediul), după 29 august 2025, data limită de înscriere. Termenul limită a mai fost amânat o dată, deoarece „acțiunea colectivă a primit un sprijin masiv”, a declarat Marie Audren, directoare generală a Hotrec, organizația ce reprezintă sectorul hotelier din Europa.

Obiectivul este de a obține despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a celebrei clauze „cel mai bun preț”. Acestea sunt „dispoziții contractuale care împiedică hotelurile să ofere prețuri mai bune pe alte platforme sau pe propriile site-uri web” și care „încalcă dreptul UE în materie de concurență”, explică Hotrec, care are sediul la Bruxelles.

Potrivit asociației, aceste dispoziții erau impuse de Booking din 2004. „Timp de două decenii, aceste clauze au afectat concurența în materie de prețuri, au dus la creșterea comisioanelor și au restricționat autonomia a mii de hoteluri europene”, continuă Hotrec, care susține această inițiativă alături de peste 30 de asociații naționale din sector.

Decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), într-o hotărâre din 19 septembrie 2024, a marcat un moment decisiv, considerând această practică contrară dreptului concurenței. În urma acestei decizii, Comisia Europeană a decis în noiembrie 2024 că „Booking nu va avea dreptul să majoreze comisioanele sau să retragă ofertele” firmelor care propun prețuri diferite pe un alt site.

Hotrec estimează că valoarea despăgubirilor poate ajunge la câteva sute de milioane de euro.

Într-adevăr, în 2022, platforma controla 71% din piața europeană a rezervărilor online, potrivit asociației. „Hotelierii europeni au suferit mult timp de condiții inechitabile și costuri excesive. Este timpul să ne unim și să cerem despăgubiri”, a declarat Alexandros Vassilikos, președintele Hotrec. „Această acțiune colectivă transmite un mesaj puternic: practicile abuzive pe piața digitală nu vor rămâne fără răspuns”, a subliniat el.

Contactată, Booking respinge aceste acuzații, considerându-le „inexacte și înșelătoare”. Potrivit platformei, hotărârea CJUE pe care se bazează asociațiile „nu a concluzionat că acele clauze de paritate tarifară ale Booking.com erau anticoncurențiale. De fapt, CJUE nici măcar nu a fost sesizată pentru a evalua dacă clauzele noastre au efecte anticoncurențiale sau un impact asupra concurenței”, spune Booking. În opinia platformei, Curtea „s-a pronunțat pur și simplu asupra faptului că aceste clauze intră în domeniul de aplicare al dreptului concurenței al UE și că efectele lor trebuie evaluate de la caz la caz”.

„Dorim, de asemenea, să confirmăm că nu am primit nicio notificare formală cu privire la o acțiune colectivă”, a menționat compania olandeză.

În Franța, în iunie, Direcția pentru concurență din Ministerul Economiei a constatat „practici restrictive de concurență” din partea platformei, din cauza imposibilității de a oferi prețuri mai bune. Aceasta a acordat Booking șase luni pentru a se conforma legislației europene.

