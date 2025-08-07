Se pregătește cel mai mare proces din domeniul turismului. Peste 10.000 de hotelieri dau în judecată celebra platformă Booking.com și solicită despăgubiri de sute de milioane de euro

Autor: Daniel Groza
Joi, 07 August 2025, ora 07:31
709 citiri
Se pregătește cel mai mare proces din domeniul turismului. Peste 10.000 de hotelieri dau în judecată celebra platformă Booking.com și solicită despăgubiri de sute de milioane de euro
Hotelierii sunt deciși să dea în judecată platforma online FOTO Pixabay

Hotelierii europeni pregătesc o acțiune de amploare în justiție împotriva platformei de rezervări online Booking.com. Aceștia solicită despăgubiri pentru prejudiciile suferite timp de 20 de ani, din cauza unor clauze pe care le consideră contrare dreptului concurenței, relatează Le Figaro.

Peste 10.000 de unități de cazare din Europa s-au alăturat unei acțiuni colective în justiție împotriva platformei de rezervări online pentru practici tarifare abuzive. Această inițiativă este susținută de fundația olandeză Hotel Claims Alliance Foundation, creată special pentru această procedură.

Acțiunea în justiție va fi introdusă la tribunalul din Amsterdam (unde platforma Booking are sediul), după 29 august 2025, data limită de înscriere. Termenul limită a mai fost amânat o dată, deoarece „acțiunea colectivă a primit un sprijin masiv”, a declarat Marie Audren, directoare generală a Hotrec, organizația ce reprezintă sectorul hotelier din Europa.

Obiectivul este de a obține despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a celebrei clauze „cel mai bun preț”. Acestea sunt „dispoziții contractuale care împiedică hotelurile să ofere prețuri mai bune pe alte platforme sau pe propriile site-uri web” și care „încalcă dreptul UE în materie de concurență”, explică Hotrec, care are sediul la Bruxelles.

Potrivit asociației, aceste dispoziții erau impuse de Booking din 2004. „Timp de două decenii, aceste clauze au afectat concurența în materie de prețuri, au dus la creșterea comisioanelor și au restricționat autonomia a mii de hoteluri europene”, continuă Hotrec, care susține această inițiativă alături de peste 30 de asociații naționale din sector.

Decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), într-o hotărâre din 19 septembrie 2024, a marcat un moment decisiv, considerând această practică contrară dreptului concurenței. În urma acestei decizii, Comisia Europeană a decis în noiembrie 2024 că „Booking nu va avea dreptul să majoreze comisioanele sau să retragă ofertele” firmelor care propun prețuri diferite pe un alt site.

Hotrec estimează că valoarea despăgubirilor poate ajunge la câteva sute de milioane de euro.

Într-adevăr, în 2022, platforma controla 71% din piața europeană a rezervărilor online, potrivit asociației. „Hotelierii europeni au suferit mult timp de condiții inechitabile și costuri excesive. Este timpul să ne unim și să cerem despăgubiri”, a declarat Alexandros Vassilikos, președintele Hotrec. „Această acțiune colectivă transmite un mesaj puternic: practicile abuzive pe piața digitală nu vor rămâne fără răspuns”, a subliniat el.

Contactată, Booking respinge aceste acuzații, considerându-le „inexacte și înșelătoare”. Potrivit platformei, hotărârea CJUE pe care se bazează asociațiile „nu a concluzionat că acele clauze de paritate tarifară ale Booking.com erau anticoncurențiale. De fapt, CJUE nici măcar nu a fost sesizată pentru a evalua dacă clauzele noastre au efecte anticoncurențiale sau un impact asupra concurenței”, spune Booking. În opinia platformei, Curtea „s-a pronunțat pur și simplu asupra faptului că aceste clauze intră în domeniul de aplicare al dreptului concurenței al UE și că efectele lor trebuie evaluate de la caz la caz”.

„Dorim, de asemenea, să confirmăm că nu am primit nicio notificare formală cu privire la o acțiune colectivă”, a menționat compania olandeză.

În Franța, în iunie, Direcția pentru concurență din Ministerul Economiei a constatat „practici restrictive de concurență” din partea platformei, din cauza imposibilității de a oferi prețuri mai bune. Aceasta a acordat Booking șase luni pentru a se conforma legislației europene.

Tesla, obligată să plătească despăgubiri de 329 de milioane de dolari după un accident mortal care a implicat Autopilot. Cum s-a produs tragedia
Tesla, obligată să plătească despăgubiri de 329 de milioane de dolari după un accident mortal care a implicat Autopilot. Cum s-a produs tragedia
Un juriu din Miami a decis că Tesla trebuie să plătească despăgubiri în valoare de 329 de milioane de dolari, după un accident mortal produs în 2019 în timp ce era utilizat sistemul...
Ce s-a întâmplat cu cele 184.000 de tone de țiței contaminat al OMV Petrom și în cât timp trebuie returnat împrumutul din rezervele de stat. „Se poate să fi greșit rețeta la rafinare”
Ce s-a întâmplat cu cele 184.000 de tone de țiței contaminat al OMV Petrom și în cât timp trebuie returnat împrumutul din rezervele de stat. „Se poate să fi greșit rețeta la rafinare”
Pe 4 august, Ministerul Energiei a scos din stocurile de urgenţă 80.000 de tone de ţiţei şi 30.000 de tone de motorină, după ce Petrom a refuzat două transporturi însumând 184.000 de tone...
#proces, #turism, #hotelieri, #Booking com, #despagubiri , #stiri afaceri
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Momentul in care un civil din Bucea este executat in strada de catre rusi. Urmeaza jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: "Provocari"
Adevarul.ro
Cine este "fiul adoptiv" al lui Ion Iliescu, de care a avut grija, dar pe care nu l-a infiat legal
ObservatorNews.ro
Ion Iliescu va fi inmormantat astazi cu onoruri militare. Programul ceremoniilor de joi, zi de doliu national

Ep. 114 - Reacția lui George Simion la moartea lui Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Se pregătește cel mai mare proces din domeniul turismului. Peste 10.000 de hotelieri dau în judecată celebra platformă Booking.com și solicită despăgubiri de sute de milioane de euro
  2. Ce s-a întâmplat cu cele 184.000 de tone de țiței contaminat al OMV Petrom și în cât timp trebuie returnat împrumutul din rezervele de stat. „Se poate să fi greșit rețeta la rafinare”
  3. Alternativa găsită de Ministerul Mediului la Casa Verde. Fotovoltaicele nu ar mai fi singurele metode de a deveni prosumator
  4. Fenomen neașteptat, ce face ravagii în mari regiuni: 81 de milioane de oameni în alertă VIDEO
  5. Prietenia cu Trump l-a lovit rău pe bărbatul cu 14 copii: I-a găurit buzunarele cu 75 de miliarde de dolari
  6. Romsilva are patru noi membri în Consiliul de Administrație. Cât de mult le-a redus indemnizațiile ministra Mediului
  7. Trump penalizează India din cauza petrolului rusesc cumpărat. Taxele vamale suplimentare anunțate de liderul de la Casa Albă
  8. Avertisment teribil al BCE: Sute de mii de locuri de muncă sunt în pericol în UE, din cauza războiului comercial!
  9. Explozia facturilor nu vine doar de la ridicarea plafonului. Concluzia controlului ANPC la peste 100 de furnizori
  10. Inflația va crește puternic până la finalul anului, avertizează economistul-șef BCR. Prețul energiei urcă semnificativ. Când vor începe tăierile de dobânzi