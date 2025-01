Alfred Bulai s-ar putea întoarce la catedră. Magistrații Tribunalului București iau o decizie în procesul în care sociologul contestă concedierea sa

Magistrații de la Tribunalul București ar trebui să ia, luni, 6 ianuarie, o decizie în procesul deschis de Alfred Bulai, sociologul care a dat în judecată Universitatea SNSPA, după ce a fost concediat.

Acesta spune că este nevinovat și nu a dat nicio declarație în fața procurorilor, însă a vorbit în fața judecătorilor în repetate rânduri, susținându-și nevinovăția și faptul că nu a întreținut relații sexuale sau de altă natură cu studentele sale.

Dosarul este deschis de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, după mai multe plângeri formulate de foste studente de la SNSPA care au spus că au fost agresate sexual de profesorul de sociologie.

La începutul lunii august, conducerea Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative a luat măsuri și a decis să-i desfacă acestuia contractul de muncă.

„Am primit astăzi hotărârea Comisiei de Etică a SNSPA privind reclamațiile de hărțuire sexuală, aduse profesorului Alfred Bulai. Am informat decanul Facultății de Științe Politice, conf. univ. dr. Cristian Pîrvulescu, Președintele Senatului SNSPA, prof. univ. dr. Iordan Bărbulescu, și Consiliul de Administrație că, în calitate de Rector SNSPA și în conformitate cu Art. 172 din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, pun în aplicare această hotărâre, cu efect imediat. Prin urmare, am semnat dispoziția de desfacere a contractului individual de muncă al lui Alfred Bulai, începând de azi, 6 august 2024. Am semnat cu gândul la victimele știute și neștiute ale celui care, în loc să fie profesor, un mentor pentru tinerele generații, a ales să încalce principiile de bază ale oricărei comunități civilizate și să supună mai multe persoane unui tratament nedemn și abuziv”, a transmis rectorul SNSPA, Remus Pricopie, pe site-ul universității, la aceea vreme.

