”Războiul eclerelor la tavă” a ajuns la final. Decizia instanței după ce două bucătărese faimoase s-au certat pe o rețetă

Cunoscuta vloggeriță culinară Jamila a pierdut și la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul pe care i l-a intentat colegei sale de breaslă Laura Laurențiu.

Anunțul a fost făcut de Laura Laurențiu care a precizat că, pe 28 februarie, ÎCCJ a publicat decizia finală în procesul ”Eclerelor la tavă”. Conflictul a pornit de la titlul unei rețete.

Într-o postare pe Facebook, aceasta a subliniat că, deși ”partea adversă” a susținut că nu o interesează partea financiară, în instanță i-a cerut, în final, peste 7.000 de euro.

”Un lucru foarte important este că, prin hotărârea sa în acest proces, Curtea de Apel București a stabilit un precedent. Citez: ”Ceea ce este decisiv în prezenta cauză nu este existența sau nu a unei mărci înregistrate, ci a credinței legitime și rezonabil întemeiate a intimatei (Laura Laurențiu) că postările sale cu privire la rețeta în discuție sunt anterioare celor ale apelantei, apelanta (Jamila) nefiind în drept să i le preia tale quale (așa cum sunt), cel puțin nu fără a menționa anterioritatea postărilor sale”, a mai scris Laura Laurențiu.

Aceasta a mai spus că, pe fondul stresului uriaș, a suferit un infarct.

”Tot procesul a durat mai mult de patru ani. În tot acest timp, eu și familia mea am trăit într-un stres continuu, am făcut cheltuieli însemnate, nici nu mai știu câte deplasări la București am făcut și nici care e suma totală a taxelor avocațiale. Anul trecut, după ce am aflat că procesul trece într-o nouă fază, am suferit un infarct și mi s-a implantat un stent. Poate că n-a avut nicio legătură cu procesul. E posibil, însă, să fi avut!”, a mai scris ea.