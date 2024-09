Un gigant tech vrea să achiziționeze Intel. Compania are o capitalizare de piață de aproximativ 190 de miliarde de dolari

Conform unor rapoarte recente, Qualcomm, unul dintre cei mai mari producători de procesoare pentru dispozitive mobile, a inițiat discuții pentru achiziționarea Intel, un gigant din domeniul semiconductoarelor.

Zvonurile privind această posibilă tranzacție au fost confirmate de publicații de renume precum The Wall Street Journal și The New York Times, care sugerează că, deși nu a fost făcută o ofertă oficială, negocierile sunt în curs.

Intel, care a fost odată lider de necontestat în industria tehnologică, a întâmpinat dificultăți semnificative în ultimii ani, în special din cauza lipsei unei strategii clare pe piața dispozitivelor mobile. În al doilea trimestru din 2024, Intel a raportat pierderi de 1,6 miliarde de dolari și a anunțat un plan de reducere a costurilor în valoare de 10 miliarde de dolari. Acesta include reducerea a aproximativ 15.000 de locuri de muncă și transformarea diviziei de producție de cipuri într-o subsidiară independentă, pentru a redresa situația financiară.

Qualcomm – o poziție financiară solidă

În contrast, Qualcomm, cu o capitalizare de piață de aproximativ 190 de miliarde de dolari, se află într-o poziție mult mai solidă. Compania a beneficiat de creșterea cererii pentru procesoare destinate dispozitivelor mobile și tehnologiilor 5G, depășind astfel Intel, care are o capitalizare de aproximativ 90 de miliarde de dolari. În același timp, ambele companii au fost recent depășite de Nvidia, care a profitat de explozia cererii pentru cipuri destinate aplicațiilor de inteligență artificială.

