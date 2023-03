Process Communication Model, sita prin care alegi oamenii potriviți pentru fiecare rol

Fiecare domeniu al vietii si, cu atat mai mult, mediul de afaceri implica permanente interactiuni cu oamenii. Capacitatea de a le intelege trasaturile de personalitate si de a-i rezerva fiecaruia dintre ei rolul potrivit te poate transforma intr-un lider de succes.

Unele persoane se dovedesc excelenti executanti, dar nu se mai descurca deloc in momentul in care trebuie sa dea dovada de initiativa in situatii de stres. Altele, dimpotriva, urasc sarcinile de rutina si tind sa nu fie atente la amanunte, dar isi manifesta din plin calitatile exact atunci cand se confrunta cu cele mai mari provocari. Unor oameni le place munca in echipa, in timp ce altii prefera ca, in majoritatea timpului, sa lucreze singuri, fiind gata sa comunice doar in fazele finale ale unui proiect.

Pentru a deveni un om de afaceri de succes, trebuie sa recunosti toate aceste aspecte si sa tii cont de ele. Un excelent ghid este reprezentat de trainingul Process Communication Model organizat de Brightway®, specializata in crearea si punerea in aplicare a unor programe de dezvoltare personala si profesionala.

Trainingul are la baza un model pentru analiza personalitatii creat de doctorul Taibi Kahler in urma a patru decenii de cercetare si apoi validat prin completarea a aproximativ un milion de profiluri de personalitate. Modelul a fost utilizat cu succes de politicieni americani de cel mai inalt nivel, de manageri ai unor companii de renume pe plan mondial si chiar si de NASA, pentru recrutarea astronautilor.

Care sunt obiectivele unui curs Process Communication Model?

Instrumentele teoretice si practice oferite de aceasta metoda de analiza a personalitatii fac posibila determinarea in timp real a trasaturilor fiecarui individ. Sunt identificate exact nevoile psihologice, motivatiile care ii ghideaza alegerile, precum si comportamentul pe care este de asteptat sa il aiba in conditii de stres.

Un training Process Communication Model li se adreseaza, asadar, tuturor persoanelor cu un nivel sporit de interes si de curiozitate referitoare la psihologie si la modul in care oamenii comunica si relationeaza.

Cursul se dovedeste extrem de folositor in modularea interactiunii in procesul de vanzare, in comunicarea interdepartamentala, in leadership, recrutare, gestionarea stresului si a conflictelor. Pe langa aceste utilitati evidente din zona de business, aduce si beneficii majore pe plan personal.

Beneficiile obtinute de cursanti

Datorita unui grad superior de intelegere a comportamentelor si emotiilor, participantii la un training Process Communication Model devin capabili sa analizeze felul in care fiecare persoana in parte percepe realitatea.

Se ajunge la identificarea corecta a tipurilor de personalitate, cu toate caracteristicile acestora: preferinte, puncte forte, nevoi psihologice, mod de a vorbi, comportamente sub stres, mediile in care lucreaza sau in care locuiesc. Toate acestea pot fi recunoscute rapid la oamenii din jur, inca de la primele interactiuni.

Se ajunge la optimizarea activitatilor cotidiene, pornind de la identificarea atat a sarcinilor care genereaza energie si satisfactie personala, cat si a unor semne de alarma care indica riscul indepartarii de o comunicare constructiva.

Aplicarea metodologiei permite recrutarea persoanelor potrivite pentru fiecare post in parte. In plus, conflictele sunt evitate si atenuate datorita faptului ca tehnicile permit identificarea si rezolvarea timpurie a tensiunilor din echipa.

Un curs Process Communication Model iti va permite sa alegi cei mai buni oameni si sa ii oferi fiecaruia dintre ei rolul in care va da masura propriei valori!