O procuroare și prietena ei au fost arestate în fața unui restaurant, în timp ce repetau ce funcție deține. Imaginile de pe body-cam-ul polițistului au fost făcute publice VIDEO

Autor: Daniel Groza
Vineri, 22 August 2025, ora 12:33
1384 citiri
O procuroare și prietena ei au fost arestate în fața unui restaurant, în timp ce repetau ce funcție deține. Imaginile de pe body-cam-ul polițistului au fost făcute publice VIDEO
Cele două femei au fost arestate de polițiști FOTO captură YouTube

Poliția din Newport, statul Rhode Island, a făcut publice imaginile de pe bodycam care surprind arestarea lui Devon Hogan Flanagan, asistent special al Procurorului General, și a prietenei sale, după ce au refuzat să părăsească un restaurant. Cele două sunt acuzate de pătrundere ilegală, tulburarea ordinii publice și opunere la arestare, iar incidentul este acum analizat de Biroul Procurorului General, arată Antena 3 CNN.

Procuroarea și o prietenă au fost rugate să părăsească restaurantul Clarke Cooke House din Newport atunci când au sosit polițiștii, potrivit imaginilor video, arată Antena 3 CNN. „Vreau să oprești camera de corp,” le spune Hogan Flanagan imediat ofițerilor. „Protocolul prevede că trebuie să o oprești. Este o solicitare din partea unui cetățean ca aceasta să fie oprită.”

Polițiștii le spun lui Hogan Flanagan și prietenei sale, Veronica Hannan, că situația se poate încheia simplu dacă pur și simplu ar părăsi restaurantul.

„Haideți, nu vreau să vă arestez,” spune un ofițer din spatele camerei, făcând referire la o posibilă arestare pentru pătrundere ilegală.

„Nu o să ne arestezi,” răspunde Devon Hogan Flanagan.

Cele două femei au refuzat să plece și pe tot parcursul confruntării, le-au menționat constant polițiștilor că prima este avocat. „Sunt AG, sunt AG,” a spus Hogan Flanagan - folosind prescurtarea pentru „Attorney General” (Procuror General).

Cele două femei au fost în cele din urmă încătușate, iar Flanagan le-a spus polițiștilor: „O să regretați asta!” A continuat să spună: „Sunt AG.”

Procurorii analizează incidentul

Biroul Procurorului General al statului a confirmat că Devon Hogan Flanagan este asistent special al Procurorului General, cu o experiență de șapte ani, fiind repartizată în cadrul Diviziei Penale – Secția de Apeluri.

„În acest moment, nu putem oferi alte comentarii cu privire la acest caz, deoarece ține de aspecte interne de personal,” a declarat marți, într-un comunicat, purtătorul de cuvânt al Procurorului General, Timothy Rondeau.

Potrivit poliției, Hogan Flanagan a fost acuzată de pătrundere ilegală cu bună știință și a primit o citație pentru a se prezenta în instanță. Veronica Hannan a fost acuzată de pătrundere ilegală cu bună știință, tulburarea ordinii publice și opunere la arestare.

Dosarul celor 20 de polițiști, acuzați că au luat de 154 de ori mită, plimbat de mai mult de trei ani între cinci instanțe. Unii dintre acuzați s-au pensionat deja
Dosarul celor 20 de polițiști, acuzați că au luat de 154 de ori mită, plimbat de mai mult de trei ani între cinci instanțe. Unii dintre acuzați s-au pensionat deja
După mai bine de trei ani de amânări și strămutări între cinci instanțe, dosarul a 20 de polițiști de la Rutiera Sibiu, acuzați de 154 de fapte de mită, nu a fost încă judecat pe...
O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor. Bărbatul i-a atacat și pe polițiștii chemați, după care a sărit pe geam
O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor. Bărbatul i-a atacat și pe polițiștii chemați, după care a sărit pe geam
O crimă înfiorătoare a avut loc la Craiova, unde o profesoară de 44 de ani a fost ucisă chiar în fața fetiței sale de către soțul ei, inginer de profesie. Femeia a cerut disperată...
#procuroare, #arestata, #politisti, #restaurant , #arestare
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Ianis Hagi si-a gasit echipa"
Digi24.ro
VIDEO Solutia gasita de marile orase pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluata din strainatate, privita cu ochi buni de romani
DigiSport.ro
Pana si ei au recunoscut! Verdictul dat in Scotia, dupa ce FCSB a facut scandal la finalul meciului cu Aberdeen

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Modificările la Pilonul II de pensii, criticate de un fost ministru al Economiei: ”Trebuie să poți retrage toți banii, nu să schimbi regulile în cursul jocului”
  2. O procuroare și prietena ei au fost arestate în fața unui restaurant, în timp ce repetau ce funcție deține. Imaginile de pe body-cam-ul polițistului au fost făcute publice VIDEO
  3. Hidrologii se așteaptă la inundații în mai multe județe. Până când e valabilă avertizarea HARTĂ
  4. Europa îi solicită lui Trump detașarea de avioane militare în România. Ce alte garanții mai cer statele UE pentru Ucraina
  5. Ministrul Apărării din Israel amenință cu distrugerea Gazei: „În curând, porțile iadului se vor deschide”
  6. Caravane medicale cu servicii decontate prin CNAS. Spitalele vor putea oferi asistență medicală mobilă în zonele izolate sau slab dezvoltate
  7. Mii de angajați ar putea fi trimși în șomaj tehnic de Combinatul Siderurgic Galați. “Este doar o propunere de reducere a cheltuielilor, care sunt mult mai mari decât veniturile"
  8. Dificila "depacificare" a Uniunii Europene
  9. Caramitru, lecție privind „istoria reală” a României: „Nu suntem daci care au creat Europa și se plimbau cu nave spațiale conduse telepatic”
  10. Alertă după ce un bărbat a evadat din spitalul de psihiatrie. A fost internat forțat după ce a hărțuit o tânără pentru care făcuse o obsesie