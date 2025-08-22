O procuroare și prietena ei au fost arestate în fața unui restaurant, în timp ce repetau ce funcție deține. Imaginile de pe body-cam-ul polițistului au fost făcute publice VIDEO

Poliția din Newport, statul Rhode Island, a făcut publice imaginile de pe bodycam care surprind arestarea lui Devon Hogan Flanagan, asistent special al Procurorului General, și a prietenei sale, după ce au refuzat să părăsească un restaurant. Cele două sunt acuzate de pătrundere ilegală, tulburarea ordinii publice și opunere la arestare, iar incidentul este acum analizat de Biroul Procurorului General, arată Antena 3 CNN.

Procuroarea și o prietenă au fost rugate să părăsească restaurantul Clarke Cooke House din Newport atunci când au sosit polițiștii, potrivit imaginilor video, arată Antena 3 CNN. „Vreau să oprești camera de corp,” le spune Hogan Flanagan imediat ofițerilor. „Protocolul prevede că trebuie să o oprești. Este o solicitare din partea unui cetățean ca aceasta să fie oprită.”

Polițiștii le spun lui Hogan Flanagan și prietenei sale, Veronica Hannan, că situația se poate încheia simplu dacă pur și simplu ar părăsi restaurantul.

„Haideți, nu vreau să vă arestez,” spune un ofițer din spatele camerei, făcând referire la o posibilă arestare pentru pătrundere ilegală.

„Nu o să ne arestezi,” răspunde Devon Hogan Flanagan.

Cele două femei au refuzat să plece și pe tot parcursul confruntării, le-au menționat constant polițiștilor că prima este avocat. „Sunt AG, sunt AG,” a spus Hogan Flanagan - folosind prescurtarea pentru „Attorney General” (Procuror General).

Cele două femei au fost în cele din urmă încătușate, iar Flanagan le-a spus polițiștilor: „O să regretați asta!” A continuat să spună: „Sunt AG.”

Procurorii analizează incidentul

Biroul Procurorului General al statului a confirmat că Devon Hogan Flanagan este asistent special al Procurorului General, cu o experiență de șapte ani, fiind repartizată în cadrul Diviziei Penale – Secția de Apeluri.

„În acest moment, nu putem oferi alte comentarii cu privire la acest caz, deoarece ține de aspecte interne de personal,” a declarat marți, într-un comunicat, purtătorul de cuvânt al Procurorului General, Timothy Rondeau.

Potrivit poliției, Hogan Flanagan a fost acuzată de pătrundere ilegală cu bună știință și a primit o citație pentru a se prezenta în instanță. Veronica Hannan a fost acuzată de pătrundere ilegală cu bună știință, tulburarea ordinii publice și opunere la arestare.

