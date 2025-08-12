Un procuror din România a fost arestat și este trimis în judecată. Ar fi sustras dovezi ca să-l scape de pedeapsă pe un preot acuzat că a violat de mai multe ori o minoră

Procurorul Nicolae Cuzi, acuzat că a mușamalizat un caz de viol al unui preot, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Ancheta arată că acesta a sustras și falsificat probe esențiale pentru a-l favoriza pe suspect, riscând până la 8 ani de închisoare. Dosarul a fost trimis Curții de Apel Galați pentru continuarea procesului.

Magistratul din Galați e pus sub acuzare pentru că ar fi încercat să mușamalizeze un caz de viol. În timpul anchetei, procurorul s-a prevalat de dreptul la tăcere. Anchetatorul care a adunat probe a observat că acestea lipsesc din dosarul cauzei, arată Antena 3 CNN.

În perioada 16 iulie – 30 august 2024, inculpatul, în calitate de prim-procuror de parchet, ar fi sustras din dosar acte de procedură și mijloace de probă esențiale. Prin acest gest, procurorul a încercat să-l scape pe un preot de pedeapsa pentru viol.

Magistratul ar fi sustras inclusiv procesul-verbal prin care suspectului i se aducea la cunoștință calitatea procesuală, dar și declarația acestuia în care recunoștea comiterea infracțiunii de viol în formă continuată asupra unei minore de 15 ani, precum și ordonanța de efectuare a reconstituirii, procesul-verbal aferent și planșa fotografică.

Ulterior, inculpatul ar fi întocmit acte noi, în care consemna că suspectul nu a recunoscut fapta, ci doar aspecte circumstanțiale, introducând aceste înscrisuri falsificate la dosar pentru a justifica soluția de clasare pe care intenționa să o dispună.

Rechizitoriul întocmit de Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost transmis Curții de Apel Galați. Magistratul riscă până la opt ani de închisoare.

