Un procuror din România a fost arestat și este trimis în judecată. Ar fi sustras dovezi ca să-l scape de pedeapsă pe un preot acuzat că a violat de mai multe ori o minoră

Autor: Daniel Groza
Marti, 12 August 2025, ora 08:34
246 citiri
Un procuror din România a fost arestat și este trimis în judecată. Ar fi sustras dovezi ca să-l scape de pedeapsă pe un preot acuzat că a violat de mai multe ori o minoră
Procurorul a fost trimis în judecată FOTO Pixabay

Procurorul Nicolae Cuzi, acuzat că a mușamalizat un caz de viol al unui preot, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Ancheta arată că acesta a sustras și falsificat probe esențiale pentru a-l favoriza pe suspect, riscând până la 8 ani de închisoare. Dosarul a fost trimis Curții de Apel Galați pentru continuarea procesului.

Magistratul din Galați e pus sub acuzare pentru că ar fi încercat să mușamalizeze un caz de viol. În timpul anchetei, procurorul s-a prevalat de dreptul la tăcere. Anchetatorul care a adunat probe a observat că acestea lipsesc din dosarul cauzei, arată Antena 3 CNN.

În perioada 16 iulie – 30 august 2024, inculpatul, în calitate de prim-procuror de parchet, ar fi sustras din dosar acte de procedură și mijloace de probă esențiale. Prin acest gest, procurorul a încercat să-l scape pe un preot de pedeapsa pentru viol.

Magistratul ar fi sustras inclusiv procesul-verbal prin care suspectului i se aducea la cunoștință calitatea procesuală, dar și declarația acestuia în care recunoștea comiterea infracțiunii de viol în formă continuată asupra unei minore de 15 ani, precum și ordonanța de efectuare a reconstituirii, procesul-verbal aferent și planșa fotografică.

Ulterior, inculpatul ar fi întocmit acte noi, în care consemna că suspectul nu a recunoscut fapta, ci doar aspecte circumstanțiale, introducând aceste înscrisuri falsificate la dosar pentru a justifica soluția de clasare pe care intenționa să o dispună.

Rechizitoriul întocmit de Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost transmis Curții de Apel Galați. Magistratul riscă până la opt ani de închisoare.

Șeful DGASPC Giurgiu și-a găsit mașina ciuruită: "Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-ați înșelat."
Șeful DGASPC Giurgiu și-a găsit mașina ciuruită: "Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-ați înșelat."
Șeful Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Giurgiu, Vișinel Bălan, a transmis că mașina sa a fost vandalizată, iar camerele de supraveghere din zonă...
Cum e posibil ca afaceristul care și-a bătut și violat soția, apărat de actualul ministru al Justiției, să fie eliberat din închisoare după doar 3 zile
Cum e posibil ca afaceristul care și-a bătut și violat soția, apărat de actualul ministru al Justiției, să fie eliberat din închisoare după doar 3 zile
Caz șocant în România: milionarul Mihai Bizu, condamnat pe 7 iulie la aproape 3 ani de închisoare, după ce ar fi încercat să-și omoare soția, a fost eliberat din detenție după doar 3...
#procuror arestat, #Galati, #preot, #viol, #minora , #proces
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca sa dea gol in Portugalia!
ObservatorNews.ro
Noua propunere la pensiile private: renta viagera, toata viata, insa fara a putea mosteni banii
Adevarul.ro
Motivul care a declansat un val de ura in Ucraina la adresa Sofiei Rotaru, cantareata celebra cu origini romanesti

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șeful DGASPC Giurgiu și-a găsit mașina ciuruită: "Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-ați înșelat."
  2. Un procuror din România a fost arestat și este trimis în judecată. Ar fi sustras dovezi ca să-l scape de pedeapsă pe un preot acuzat că a violat de mai multe ori o minoră
  3. Accident pe centura Timișoarei, între un microbuz și două autoturisme. Patru persoane au fost rănite FOTO
  4. Ne așteaptă zile grele și în restul lunii august. Canicula nu va dispărea, iar seceta va fi tot mai accentuată
  5. Ministrul de externe al Ungariei a discutat cu vicepremierul rus despre summitul Putin-Trump. Péter Szijjártó critică Uniunea Europeană
  6. Un bărbat și-a ucis vecinul cu o bâtă. Unde a avut loc tragedia
  7. Trump amână iar taxele vamale mărite pentru China. Cum a scăpat Xi Jinping și de data asta
  8. Decizia care poate scăpa localitățile din România de sălile cu păcănele. Primarii vor avea puterea să hotărască
  9. Băncile occidentale fac profituri uriașe în Rusia, chiar sub presiunea sancțiunilor internaționale. Din ce își câștigă banii
  10. Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă cu proba scrisă la Matematică sau Istorie. Când apar primele rezultate