Falsul procuror Eugen Holban, internat la balamuc. Procesul escrocului care le cerea bani inculpaților VIP e în cumpănă

Judecătorii de la Curtea de Apel București așteaptă de la medicii Spitalului „Alexandru Obregia” actele medicale ale lui Eugen Holban, escrocul care se dădea drept procuror și le cerea sume de ordinul sutelor de mii de euro pentru a-i „scăpa” de dosare. La termenul de vineri, 17 noiembrie, avocatul lui Eugen Holban a informat instanța că acesta tocmai a fost „internat nevoluntar” la spitalul de psihiatrie, iar acum se ridică întrebarea dacă poate sau nu să participe la procesul penal.

Eugen Holban, fost polițist, a fost condamnat de Tribunalul București la 5 ani de pușcărie pentru trafic de influență, după ce a cerut 800.000 de euro de la Ioan Niculae și 600.000 de euro de la Anton Marin cu promisiunea că va interveni în justiție astfel încât să obțină pentru ei soluții de clasare sau de achitare.

Împotriva hotărârii de condamnare din data de 28.04.2023 Eugen Holban a declarat apel, însă vineri, la strigare cauzei, falsul procuror lipsea din sala de judecată.

„Pe data de 16 (n.r. – miercuri) tocmai am fost anunțat de către fratele lui că (Eugen Holban -n.r.) a fost internat nevoluntar la Spitalul Alexandru Obregia. La termenul de astăzi depun motivele de apel”, a spus avocatul lui Eugen Holban.

„Luăm act de depunerea motivelor de apel. Am dispus citarea lui atât la domiciliu, cât și la Spitalul Alexandru Obregia. Apreciați că există un impediment la acest termen pentru discutarea măsurilor preventive?”, a întrebat judecătoarea.

„Nu cred că există un impediment pentru discutarea prelungirii măsurii controlului judiciar, însă cu privire la apel discuțiile sunt separate”, a răspuns avocatul.

Apărătorul lui Eugen Holban se referea la problema participării lui Eugen Holban ca inculpat în procesul penal în condițiile în care a fost internat forțat la spitalul de psihiatrie.

Tocmai de aceea, instanța a dispus emiterea unei adrese către uitatea medicală pentru a comunica până la termenul din 15 decembrie 2023 diagnosticul lui Eugen Holban, în funcție de care se va decide dacă acesta are sau nu discernământ.

În cazul în care se va constata că acesta nu poate sta ca inculpat în procesul penal, instanța ar putea să opteze pentru măsura internării în locul pronunțării unei condamnări.

Holban, în ultimul cuvânt: „În arest am cedat, nu am vrut să mai trăiesc”

La ultimul termen pe fond, pe data de 29.03.2023, Eugen Holban a arătat că în perioada arestului preventiv a încercat să se sinucidă:

„Domnule președinte, onorată instanță, îmi pare destul de rău că mă aflu în fața dumneavoastră. Am fost și arestat, a fost o perioadă grea din viața mea. Am cedat, la un moment dat nu am vrut să mai trăiesc…Îmi cer iertare și las la aprecierea dumneavoastră”, a declarat Eugen Holban în ultimul cuvânt.

Pe data de 28.04.2023, Eugen Holban a fost condamnat de Tribunalul București la 3 ani și 6 luni pentru trafic de influență, pedeapsă contopită cu o condamnare mai veche, acesta urmând să petreacă 5 ani după gratii.

„Inculpatul (Holban Eugen – n.r.) a realizat elementul material al laturii obiective al infracţiunii de trafic de influenţă, a pretins şi a primit bani de la denunţător, promiţând ca în schimbul influenţei pe care o are asupra judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti să obţină o soluţie de achitare în dosarul în care denunţătorul era judecat pentru o faptă de corupţie (n.r. - dosarul lui Marin Anton).

Astfel cum am arătat mai sus, modalităţile alternative în care inculpatul a realizat activitatea infracţională, pretindere şi primire, sunt integrabile unităţii naturale a infracţiunii (pretindere, realizată în data de 19.10.2020, și în data de 23.12.2020, și primire, la data de 29.12.2020, cu privire la suma de 200.000 euro).

Inculpatul a promis în mod ferm şi expres obţinerea unei soluţii de achitare, indicând şi funcţionarii spre care se va îndrepta traficul de influenţă, respectiv, judecătorii Curţii de Apel Bucureşti, suficient ca modalitate de referire, funcţionari competenţi pentru dispunerea unei soluţii de achitare într-o cauză penală.

În concret, gravitatea faptei ce se reține în sarcina inculpatului este una ridicată, având în vedere importanţa valorilor sociale ocrotite, precum şi de modalitatea concretă în care a acţionat.

Astfel cum rezultă din probatoriul administrat, inculpatul a pretins sume mari de bani, 600.000 euro, redus ulterior la 400.000 euro, în schimbul traficării influenţei asupra judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti, în final, faptele de genul celor săvârşite de inculpat subminând încrederea cetăţenilor în bunul mers al justiţiei şi al instituţiilor statului.

În legătură cu persoana inculpatului, tribunalul reține că inculpatul (Holban Eugen – n.r.), este în vârstă de 49 de ani, este căsătorit, are studii medii, aparent bine integrat social. A arătat inculpatul faptul că urmează să fie operat subaxilar şi a depus la dosar înscrisuri medicale (şi planşe foto).

Punând în balanţă ansamblul acestor considerente, prin prisma dispoziţiilor legale arătate anterior, instanţa apreciază că în cauză se impune aplicarea unei pedepse cu închisoarea de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influenţă această pedeapsă fiind aptă să îndeplinească scopul preventiv şi pe cel punitiv al sancţiunilor penale”, se arată în motivarea instanței de fond.

Cât a cerut Holban de la Ioan Niculae și de la Marin Anton

Gabriel Cazan, intermediarul lui Eugen Holban, a relatat la termenul din 22 iunie 2022 cum i-a propus lui Ioan Niculae ca „procurorul Eugen Păun” să-l scape de dosare contra sumei de 800.000 de euro.

„Mi-a spus inculpatul că va interacționa cu soția lui Ioan Niculae întrucât acesta din urmă era un tip vulcanic și era mai bine să nu cunoască personal situația respectivă. M-am întâlnit ulterior cu Holban, după aproximativ o săptămână, în București, iar acesta mi-a transmis că în schimbul respectivului ajutor dat lui Ioan Niculae acesta trebuia să remită suma de 800.000 de euro. Acesta a insistat să intermediez o întâlnire și cu Ioan Niculae, fapt care s-a și întâmplat: s-au întâlnit, dar nu cunosc ce au discutat. Mi-a relatat inculpatul Holban, dar nu știu dacă e adevărat. Holban i-ar fi spus că el face parte din structuri. A spus că a rămas ca domnul Niculae să îi dea un răspuns în termen scurt, lucru care nu s-a întâmplat. A două zi, Ioan Niculae a spus că nu vrea să meargă mai departe. Ulterior, la aproximativ o săptămână, Ioan Niculae mi-a cerut numărul de telefon al inculpatului. Mie mi-a fost frică să îl dau, că a zis că e din Servicii, că poate să facă rău. Bănuiesc că acesta a fost motivul pentru care Ioan Niculae mi-a dat de înțeles că trebuie să plec și am întrerupt colaborarea cu acesta”, a relatat Gabriel Cazan.

Pe data de 15 septembrie 2022, Marin Anton – un fost politician liberal condamnat în primă instanță la 5 ani de închisoare pentru o mită de 5 milioane de euro – a relatat cum a făcut denunț la DNA după ce i s-au cerut 600.000 de euro pentru a scăpa de acuzații.

„În octombrie 2020 doamna Gina Velican (n.r. - Virginia Velican) a venit la mine cu o propunerea unor domni de la SRI ca în schimbul unei sume de bani, respectiv 600.000 de euro, să fiu achitat în dosarul penal de pe rolul Tribunalului București. Arăt că Velican mi-a propus, inițial, dacă sunt de acord să se întâlnească cu respectivele persoane și abia ulterior s-a făcut referire la bani, adică la cei 600.000 de euro în două tranșe: 300.000 care trebuiau plătiți foarte repede, a doua zi, iar restul de 300.000 la final, la achitarea de la CAB. (…) Propunerea mi s-a părut de la început o glumă proastă. Suma era exorbitantă. Trebuia să dau un răspuns și nu am fost de acord. Din prima voiam să fac denunț. Mi se părea ceva incredibil ca cineva să poată aranja un proces în România de astăzi”, a relatat Marin Anton.

