Fostul procuror Flavius Cristea, trimis în judecată pentru că a „spart” la păcănele banii confiscați la percheziții, erau cunoscut în Craiova ca fiind un împătimit al jocurilor de noroc, au relatat martorii audiați la Înalta Curte.

Procurorul lucra la DIICOT Craiova și „dosea” banii dealerilor de droguri imediat după descinderile mascaților.

Înalta Curte de Casație și Justiție a judecat, joi, 5 mai, al patrulea termen din procesul în care fostul procuror Flavius Cristea este deferit justiției pentru abuz în serviciu și sustragere de înscrisuri.

Ofițeri de poliție judiciară de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Craiova care au lucrat cu fostul procuror au relatat în fața instanței că ei numărau de trei ori banii pe care îi găseau la locuințele suspecților de trafic de droguri, iar apoi îi dădeau lui Flavius Cristea, pentru ca el, prin ordonanță, să dispună depunerea lor în contul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Uneori, nu se întâmpla așa, deoarece Cristea lua banii și nu-i mai dădea înapoi ofițerului de caz pentru a-i duce la bancă.

Alexandru Chirea, ofițer de poliție, spune că „pasiunea” lui Flavius Cristea pentru jocuri de noroc era cunoscută în Craiova. Chiar fostul procuror l-a întrebat asta, așteptând, probabil, alt răspuns.

„Să spună mai exact, ce jocuri de noroc se spunea că practic?”, a întrebat, iritat, Flavius Cristea, care stătea în ultima bancă din sala de judecată. De fiecare dată când punea întrebări, judecătoarea Ana Hermina Iancu îi spunea să vină la microfon, iar fostul procuror se apropia precaut de pupitru.

„Pariuri sportive, aparate, jocuri electronice”, răspunde polițistul dintr-o suflare.

„Despre ce aparate e vorba, de unde a auzit asemenea zvonuri?!”, continuă inculpatul Cristea.

„Păcănele!”, se aude o voce malițioasă din sală.

„Probabil de la colegi de serviciu și de la persoane din oraș, era un caz de notorietate”, a răspuns Alexandru Chirea, făcându-l pe fostul procuror să se retragă în ultima bancă.

Procurorul Cristea pleca cu banii, mascații cu drogurile

Ofițerul de poliție DGA Petrișor Nicolăescu a participat la perchezițiile coordonate de Flavius Cristea, pe vremea când lucra la BCCO Craiova.

„Cu privire la prima percheziție, era o operațiune de prindere în flagrant într-o acțiune de trafic internațional de droguri venite din Spania, 3 sau 4 kilograme de canabis într-un pachet supravegheat. La percheziția făcută la Logăfătu Ionuț a participat și domnul procuror Cristea Flavius. S-a întrat în forță cu mascații de la SIAS. După ce am pătruns în apartament am găsit 2 suspecți, cantitatea de droguri și o sumă de bani, 3.000 sau 4.000 de lei, nu mai rețin exact. S-au menționat banii în procesul-verbal de percheziție, drogurile au fost sigilate. După ce am plecat, plicul cu bani a rămas la domnul procuror Cristea. Procesul-verbal și banii au fost introduse în plic de domnul procuror Cristea, iar drogurile le-am luat noi. Am mers cu același autoturism către Parchet. Pe drum, am oprit la o farmacie unde am cântărit drogurile pentru că trebuie să specificăm cantitatea. Banii au rămas în permanență în posesia lui Cristea, care avea o mapă de piele pe care o lua tot timpul la acțiuni. Nu știu dacă am intrat cu procurorul în biroul lui și nu știu ce a făcut cu plicul cu bani”, a relatat martorul.

Lipsa banilor, constatată abia după plecarea lui Cristea din DIICOT

Banii ajungeau la procurorul Flavius Cristea și atunci când acesta nu participa la percheziții.

„La percheziția făcută la suspectul Bulescu Marius Bogdan, procurorul Flavius Cristea nu a participat. Au fost găsite sume de bani în lei și în euro, nu mai pot preciza suma, și telefoane mobile, pe care le-am ridicat pentru percheziție informatică. Dispozitivele se sigilează, banii nu se sigilau, deoarece în baza unei ordonanțe urmau sa fie depuși în contul ANABI. Banii pe care i-am ridicat la acea percheziție au fost predați procurorului Cristea, așa cum făcea în general orice echipa care se întorcea de la percheziții.

El citea procesul verbal la perchezițiile la care nu participa și se făcea și o scurtă inventariere a bunurilor. Se spunea: în acest plic e telefonul, aici sunt banii, existând posibilitatea ca procurorul să îi numere, pentru că plicul nu era sigilat. Nu îmi amintesc cu exactitate dacă procurorul Cristea a numărat banii. (…) După ce s-a constatat dispariția unor bunuri sau bani din dosarele lui Cristea, el nu a făcut sesizare deoarece a plecat de la DIICOT, iar dispariția lor a fost constatată de procurorul care a preluat dosarele lui”, a mai spus polițistul.

Un alt martor, polițistul Florin Țogoe, a relatat ce trebuia să se întâmple cu banii după de au intrat în posesia procurorului Flavius Cristea. Țogoe era ofițerul de caz și e lar fi trebuit să primească sumele de bani înapoi, de la procuror, pentru a le depune în contul ANABI.

„Banii i-a luat domnul procuror, care mergea cu noi în mașină spre Parchet. Drogurile au fost cărate în portbagaj, pentru că un colet destul de mare. Nu am primit vreo ordonanță de depunere a sumelor de bani în vreun cont de la procurorul Cristea, nici în ziua respectivă, nici în zilele următoare, banii rămânând la domnul procuror”, a relatat Florin Țogoe.

Procurorul Flavius Cristea, trimis în judecată de SIIJ

Pe data de 14 ianuarie 2021, procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție l-au trimis în judecată pe procurorul Adrian Flavius Cristea pentru abuz în serviciu și sustragerea sau distrugerea de înscrisuri.

Potrivit sursei citate, Adrian Cristea, în calitate de procuror de caz la DIICOT Craiova, cu ocazia instrumentării a 7 dosare, „și-ar fi îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, prin aceasta cauzând o pagubă persoanelor din patrimoniul cărora au fost ridicate sume de bani și bijuterii, precum și o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale acestor persoane și ale DIICOT, pentru a obține pentru sine un folos necuvenit”.

Mai exact, spun procurorii, Cristea ar fi luat banii și bijuteriile depuse ca probe în dosare, bunuri ori sume asupra cărora s-ar fi aplicat măsuri asigurătorii în contextul urmăririi penale. De asemenea, el și-ar fi însușit un inel depus ca mijloc de probă de către un martor.

Totodată, procurorul ar fi sustras și distrus o filă a unui proces-verbal de percheziție domiciliară, în care se precizează că în camera persoanei cercetate a fost găsită suma de 2.700 lei, iar asupra acesteia suma de 1.600 euro, sume de bani ridicate pentru cercetări.

