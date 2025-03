Jurnaliști abuzați de procurori! De ce tace Alex Florența, procurorul general al României?

În atmosfera mlăștinoasă generată de anularea alegerilor prezidențiale și reluarea scrutinului pentru alegerea președintelui României, în care toate celelalte probleme care macină societatea românească au fost aruncate la coșul de gunoi, știrea că jurnaliștii de investigație Victor Ilie și Luiza Vasiliu, care scriu despre abuzurile și corupția din instituțiile statului, au fost filați și interceptați de către procurorii din cadrul DNA Iași, în timp ce documentau undercover un subiect cu privire la traficul de cereale din Ucraina prin România, a fost ignorată complet de către autorități.

Cei care vor avea curiozitatea să citească materialul ”Când jurnaliștii devin ținta statului”, în care cei doi relatează cu amănunte despre cum au ajuns să fie ținta procurorilor când, de fapt, aceștia ar fi trebuit să investigheze cot la cot cu jurnaliștii infracțiunile comise de grupările mafiote care au prins rădăcini sub oblăduirea conducerii liberale a Iașului, mulți alți jurnaliști localnici fiind la rândul lor hărțuiți și terorizați de-a lungul timpului pentru îndrăzneala de a scoate la suprafață mizeriile caracatiței politico-juridico-financiare care a parazitat dezvoltarea întregii comunități ieșene, s-ar putea să rămână îngroziți.

Pe scurt, timp de două luni de zile, jurnaliștii Victor Ilie și Luiza Vasiliu, în baza unui mandat de supraveghere, au fost urmăriți și filați, în mod abuziv, în timp ce își documentau cazurile la care lucrau, se întâlneau cu sursele, a căror identitate a fost astfel devoalată, sau mergeau să își ia copilul de la grădiniță. Iar aceste abuzuri s-au întâmplat în ciuda faptului că polițiștii și procurorul de caz au realizat, încă din primele momente, că Victor Ilie este jurnalist de investigație și că acesta mai făcuse și alte undercover-uri, la RISE Project sau Recorder. Cu toate acestea, DNA Iași le-a ascultat fără nicio jenă conversațiile și a scos pe urmele lor 6 ofițeri operativi de filaj ai Serviciului Tehnic DNA București.

Dacă în urma preluării și devoalării de către colegii lor de breaslă a acestei povești terifiante, pe care cei doi jurnaliști au fost nevoiți să o trăiască, conducerea centrală a Direcției Naționale Anticorupție a avut decența și ieșit la rampă cu un comunicat de presă prin care a încercat să disculpe acțiunile procurorului de caz, precizând că s-au respectat procedurile și că apreciază jurnalismul de investigație, subliniind, totodată, faptul că ”presa reprezintă un sprijin real și constant pentru activitatea instituției”, la Parchetul General este o liniște de mormânt pe acest subiect.

Iar această tăcere vine în contextul în care, încă de la începutul anului, Alex Florența, procurorul general al României, a devenit brusc extrem de vorbăreț, lansându-se într-o tiradă acidă la adresa judecătorilor, în special a celor de la ICCJ, acesta arătându-se foarte nemulțumit de deciziile magistraților în anumite spețe, pe care le-a calificat nici mai mult, nici mai puțin decât ”surprinzătoare” și ”apoplexice”, impertinență care a fost aspru sancționată de către Secția pentru judecători a CSM. Acum, confruntat de către mass-media cu abuzurile comise de către procurorii din subordinea sa, guralivul Florența a amuțit brusc.

Despre abuzurile și corupția din sistemul de justiție a vorbit, însă, reprezentantul Secției de Procurori din CSM, Daniel Horodniceanu, care, prezent la Bilanțul DNA pe anul 2024, a subliniat că ”modificarea intereselor geopolitice și războiul de la frontiera de nord-est sunt chestiuni care generează corupție și care reprezintă tot atâtea provocări pentru magistrații și pentru polițiștii români”. Adică, exact ce investiga și jurnalistul Victor Ilie. Mai mult, Horodniceanu s-a arătat nemulțumit de faptul că, deși Secţia de Investigare a Infracțiunilor din Justiție a fost desființată formal, pentru a fi reînființată sub o altă organizare, dosarele de corupție din sistemul judiciar au dispărut, acesta nefiind însă convins că a dispărut și corupția din justiție.

Or, procurorul care a solicitat mandatul de supraveghere pe numele lui Victor Ilie, deși i-a fost destul de clar că are de-a face cu un jurnalist de investigație, și nu cu un posibil infractor, nu a comis acest abuz din naivitate ci, foarte probabil, pentru că se află la cheremul conducerii politice care controlează Iașiul. Cum Daniel Horodniceanu este un important membru al Secției pentru Procurori, din cadrul CSM, acesta are posibilitatea de afla mai multe detalii despre mârșăvia comisă de respectivul procuror. Și să o taxeze corespunzător. Cum, de altfel, are și posibilitatea de a-l chestiona pe procurorul Florin Mircea Popa, șeful Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, în legătură cu plângerile și denunțurile pe care le primește cu privire la infracțiunile și actele de corupție comise de polițiști și procurori pe care acesta, în loc să le investigheze, le returnează prin poștă persoanelor ale căror drepturi și interese au fost lezate.

Cu ochii la marea corupție, o cruciadă pentru care ultimii doi președinți ai țării au pledat doar când le-a servit, această luptă fiind abandonată în ultimii ani deoarece nu a mai existat niciun interes politic, rețelele de corupție locale, aflate sub influența diverșilor baroni PNL au explodat. Iașiul lui Mihai Chirică și Costel Alexe nu este singular pe această hartă a corupție locale. Ilfovul fiind, la rândul său, un județ parazitat și paralizat de caracatița politico-juridico-financiară controlată de Hubert Thuma. Dacă, Doamne ferește, ai ghinionul să fii parte vătămată într-o cauză penală sau civilă care afectează interesele caracatiței din Ilfov, ești mâncat. Cercetări penale blocate, informații scurse din dosar, falsuri în identitate comise de polițiști, mită cu sacul, probe sustrase și distruse, blocarea accesului la consultarea dosarului, violarea corespondenței electronice chiar de către șefa IPJ Ilfov, amenințări și intimidări și, peste toate astea, foarte mult tupeu pentru că există ”sprijin politic”, cam așa arată fața justiției din Ilfov.

Revenind la situația celor doi jurnaliști care au fost abuzați de către procurori, Procurorul general al României ar trebui să aibă bunul simț să le ceară scuze în mod public. În lumea occidentală, unde există onoare, decență și moralitate, se demisionează chiar pentru lucruri mai puțin grave. Apoi, să se sesizeze din oficiu cu privire la abuzul în serviciu comis de respectivul procuror și să trimită cauza la unitatea de parchet corespunzătoare. Nu în ultimul rând, abuzul suferit de Victor Ilie, pentru că își făcea meseria de jurnalist de investigație, ar trebui să constituie obiectul unei dezbateri, în jurul unei mese rotunde, între reprezentanți ai Parchetului General și ai mass-media de investigație în care ambele părți să își expună punctele de vedere și să identifice soluțiile pentru ca astfel de cazuri să nu se mai repete. Eventual, chiar prin semnarea unui protocol. În definitiv, și unii, și alții sunt în slujba interesului public.

La șampania deschisă cu ocazia reuniunii Justiție 2023: prioritățile sistemului de justiție și Raportul privind statul de drept - context național și european” unde s-a reunit toată crema justiție din România, fostul președinte Klaus Iohannis, care mai că nu țopăia de fericire că Mecanismul de Cooperare și Verificare fusese ridicat, sublinia faptul că ”O justiție independentă și puternică ne asigură că generațiile viitoare vor putea trăi într-o țară în care legea este respectată, în care drepturile și libertățile cetățenilor sunt protejate în mod efectiv, iar fiecare cetățean își poate valorifica potențialul.” Or, toate abuzurile expuse de mass-media, dar și cele care n-au fost încă expuse, demonstrează faptul că justiția a ajuns doar o simplă anexă a politicului.

Iar o justiție devenită brelocul politicului nu înseamnă nimic altceva decât un stat slab. Cum mandatele procurorilor șefi vor expira anul viitor, Alex Florența ar trebui să înțeleagă că nou mandat în fruntea Parchetului General poate fi obținut doar prin muncă cinstită, imparțialitate și profesionalism, și nu prin înțelegeri oculte, la ceas de seară, cu politicieni penali și expirați. Iar înțelegerile parafate în decembrie 2024, nu vor mai fi valabile în 2026. Pentru că întreaga lume este în schimbare, iar actualul guvern nu avea o viață atât de lungă. Cum a fost ras Iohannis, așa va dispărea și tot PNL-ul. Astfel că, Florența, din postura de procuror general al României, ar trebui să se asigure că atât jurnaliștii de investigație, cât și simplii cetățeni ai acestei țări nu vor mai fi niciodată abuzați de către polițiști și procurori. Doar așa își poate câștiga respectul și aprecierea. Dar și noul mandat pe care și-l dorește cu ardoare. În caz contrar, Daniel Horodniceanu ar fi un procuror mult mai potrivit să preia conducerea Parchetului General.

---------

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

