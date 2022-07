Ana Maria Prodan îl amenință pe Reghecampf cu închisoarea: "El și-a pierdut toate mințile"

Scandalul dintre Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecampf este departe de a fi încheiat, circul dintre cei doi atingând noi cote.

Ei se ceartă acum în privința pensiei alimentare, pe care Reghe, în prezent antrenor în Azerbaidjan, la Neftchi Baku, nu ar vrea să o plătească pentru copilul pe care îl au împreună.

"Gândește-te că orice prostie ar face, orice mitocănie, că mi-a luat dosarul medical, că îl publică. El nu știe că își face și mai mare rău. Să ai dosarul medical al cuiva și să îl șantajezi cu dosarul medical. Este pușcărie foarte multă. Și în America, și în România. Și oriunde. El și-a pierdut toate mințile pe care le mai avea. Iar eu sunt Anamaria Prodan. Și pot să vorbesc când am dreptate și când am probe", a declarat Anamaria Prodan la podcastul lui Luis Lazarus, conform playsport.ro.

„Laurențiu a făcut un recurs la decizia instanței de a plăti pensia alimentară, zicea că nu este de acord. El nu trebuie să plătească doar din februarie 2022, că el a fugit de acasă de un an. Trebuie să plătească un an din urmă ca pensie. Nu știu exact cât are de plătit, suma este în jur de 100.000 de euro.

Dar oricum a făcut recurs, că el nu e de acord. A făcut scandal că vrea să îl ia pe Bebeto în iulie, dar nu l-a mai luat. Și nici nu l-a mai căutat vreodată. Chiar l-am rugat să vină să își vadă copilul când vrea. Eu nu am cerut pensie alimentară, nu am cerut nimic. «Trimite ce vrei, când consideri tu», i-am zis. De doi ani, doar a furat, nu a dat nimic.

Te trezești la judecătorie că vrei să fixezi programul de vizită și banii. Și, când i-au fixat, nu a respectat programul și nici banii nu i-a dat. Voia să îi socotim cadourile. Adică o bicicletă din aia de 10 milioane de lei vechi… Și mâncarea pe care a trimis-o, fructele, ca pensie alimentară. E râsul de pe pământ…", a mai spus Prodanca, conform sursei citate.

Ads