Cine are câștiguri colosale în războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu? O țară de pe alt continent a dat lovitura VIDEO

Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au impulsionat la maximum cererea susținută pentru diverse armamente, de la avioane de vânătoare până la muniții, rachete și sisteme defensive. Pe fondul escaladării tensiunilor geopolitice, o țară de pe alt continent a avut câștiguri colosale la vânzările de arme. Marii producători de armament din Statele Unite, Lockheed Martin și RTX au anunțat că vor avea profituri uriașe în acest an, de miliarde de dolari.

Rezultatele lor au beneficiat de creșterea cererii de arme în conflcitele din Orientul Mijlocviu și de războiul prelungit din Ucraina, care a depășit borna de 1.330 de zile, potrivit Jerusalem Post.

Rachetele, munițiile și apărarea antiaeriană au fost factori importanți pentru ambele companii, în timp ce Lockheed a primit un contract de 12,5 miliarde de dolari de la Pentagon, pentru un total de 296 de avioane F-35.

Vânzările RTX, fostul Raytheon, au fost determinate și de o lipsă de avioane comerciale noi, deoarece furnizorii de servicii de întreținere și reparații, precum RTX, au lucrat pentru a menține companiile aeriene care operează flote mai vechi și costisitoare. De asemenea, a beneficiat de vânzări mai bune de motoare cu reacție.

Cu siguranță, Northrop Grumman și-a redus previziunile de vânzări pentru întregul an 2025, dar a declarat că va fi mai profitabilă decât se aștepta anul acesta. Compania a declarat că momentul acordării anumitor premii pentru construirea de arme a diminuat previziunile. Dincolo de reaprovizionarea cu arme care au fost cheltuite în conflicte globale, sistemul emblematic de apărare antirachetă Golden Dome al administrației Trump a consolidat perspectivele de creștere pentru antreprenorii principali de apărare.

Conducerea RTX a declarat analiștilor de pe Wall Street, într-o evaluare a rezultatelor financiare, că, pe lângă reaprovizionarea cu muniții, Raytheon are în vedere miliardele pe care SUA le vor investi în Golden Dome: „Aceste lucruri nu se află în restanțele noastre de astăzi. Deci, acestea pot fi suplimentare la restanțe.”

Se estimează că sistemul Golden Dome va costa 175 de miliarde de dolari, dar incertitudinea planează asupra arhitecturii de bază a proiectului, deoarece numărul de lansatoare, interceptoare, stații terestre și amplasamente de rachete necesare pentru sistem nu a fost încă determinat.

Antreprenori precum Lockheed, Northrop, RTX și Boeing au o varietate de sisteme de apărare antirachetă despre care se așteaptă să joace un rol în scutul antirachetă. CEO-ul Northrop, Kathy Warden, a declarat marți analiștilor: „Suntem foarte încântați să vedem urgența pe care administrația o acordă protejării patriei și setul de oportunități pe care le creează acest lucru”.

Lockheed Martin – cel mai mare producător de armament din lume

Lockheed Martin, cel mai mare antreprenor de apărare din lume, și-a majorat marți previziunile pentru 2025 privind veniturile și profitul, determinate de cererea susținută pentru avioanele de vânătoare și munițiile sale, pe fondul escaladării tensiunilor geopolitice. Lockheed, care produce avioanele de vânătoare stealth F-35, a declarat că vânzările segmentului său de aeronautică au crescut cu 11,9%, ajungând la 7,26 miliarde de dolari în al treilea trimestru.

Acum se așteaptă la un profit de 22,15 până la 22,35 dolari pe acțiune pentru 2025, comparativ cu estimarea anterioară de 21,70 până la 22,00 dolari. Compania a majorat, de asemenea, limita inferioară a perspectivei sale de vânzări la 74,25 miliarde de dolari, de la 73,75 miliarde de dolari, menținând în același timp limita superioară la 74,75 miliarde de dolari.

Gigantul aerospațial și de apărare RTX și-a majorat marți previziunile de profit și venituri pentru întregul an, deoarece cererea tot mai mare pentru rachetele și serviciile sale i-a consolidat capacitatea de a face față consecințelor negative ale tarifelor vamale.

Lipsa de avioane comerciale noi stimulează, de asemenea, vânzările furnizorilor de servicii de întreținere și reparații precum RTX, care mizează pe companiile aeriene care operează cu flote mai vechi și costisitoare.

RTX, care produce motoarele GTF și concurează cu CFM International, a beneficiat de cererea în plină expansiune din partea producătorilor de avioane, pe măsură ce aceștia își intensifică producția. RTX se așteaptă acum ca vânzările ajustate pentru întregul an să fie între 86,5 miliarde de dolari și 87 de miliarde de dolari, față de previziunile anterioare de între 84,75 miliarde de dolari și 85,5 miliarde de dolari.

De asemenea, și-a majorat previziunile de profit ajustat între 6,10 și 6,20 dolari pe acțiune pentru 2025, de la 5,80 la 5,95 dolari. Northrop Grumman, care a raportat și ea rezultatele marți, a fost excepția, majorându-și previziunile de profit pentru 2025 pentru al doilea trimestru consecutiv, dar reducând perspectivele de vânzări pentru întregul an 2025. Acum se așteaptă la între 41,7 și 41,9 miliarde de dolari, comparativ cu previziunile anterioare de 42,05 - 42,25 miliarde de dolari.

