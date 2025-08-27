Producătorii de mașini, uniți împotriva obiectivelor UE pentru reducerea emisiilor: „Pur şi simplu nu mai sunt fezabile în lumea de azi”

Autor: Alexandru Negrici
Miercuri, 27 August 2025, ora 10:49
138 citiri
Producătorii de mașini, uniți împotriva obiectivelor UE pentru reducerea emisiilor: „Pur şi simplu nu mai sunt fezabile în lumea de azi”
Șofer la volan FOTO Unsplash

Reprezentanţii industriei auto europene au transmis un apel către conducerea Uniunii, avertizând că obiectivele actuale privind reducerea emisiilor de CO2 ale vehiculelor nu mai pot fi respectate în forma în care au fost stabilite. Într-o scrisoare adresată preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, liderii din sector atrag atenţia asupra „provocărilor structurale” care fac, în opinia lor, nerealizabil calendarul de decarbonizare agreat pentru 2030–2035.

Semnatarii documentului, printre care figurează Ola Källenius, directorul general al Mercedes-Benz, şi Matthias Zink, responsabil pentru grupuri motopropulsoare şi şasiuri la Schaeffler AG, subliniază că tranziţia întâmpină obstacole importante: dependenţa aproape totală de producţia asiatică de baterii, infrastructura de încărcare inegal dezvoltată, costurile ridicate de fabricaţie şi impactul tarifelor vamale aplicate de Statele Unite. Datele invocate de industrie arată că autoturismele electrice reprezintă în prezent aproape 15% din noile înmatriculări în UE, iar în cazul vehiculelor utilitare ponderea este de circa 9%.

Apelul vine înaintea unei întâlniri programate pentru 12 septembrie între şefa Comisiei Europene şi directorii companiilor auto, summit care va discuta viitorul unei industrii aflate sub presiune din partea concurenţei chineze pe segmentul vehiculelor electrice şi a politicilor comerciale externe. În scrisoare, semnatarii afirmă că ţintele de reducere stabilite de blocul comunitar, minus 55% emisii de CO2 pentru autoturisme şi minus 50% pentru vehiculele utilitare până în 2030, urmate de o reducere de 100% până în 2035, „pur şi simplu nu mai sunt fezabile în lumea de azi”.

Ca răspuns, industria propune o abordare tehnologic diversificată: electrificarea rămâne prioritară, dar trebuie lăsat spaţiu şi pentru hibride plug-in, motoare cu ardere internă foarte eficiente, vehicule pe bază de hidrogen şi utilizarea de combustibili decarbonizaţi. De asemenea, constructorii solicită revizuirea reglementărilor care vizează emisiile din segmentul camioanelor grele şi al autobuzelor, argumentând că simpla impunere a unor obligaţii şi sancţiuni nu va accelera automat tranziţia.

Industria aminteşte că nu este prima cerere de flexibilizare: în luna martie Comisia Europeană a acordat deja un răgaz pentru atingerea ţintelor de CO2 stabilite anterior pentru 2025. Totodată, Partidul Popular European a cerut recent o reexaminare a planului care prevede interzicerea vânzării de autoturisme noi cu motoare termice începând din 2035.

Scrisoarea subliniază nevoia unei strategii care să asigure atât securitatea lanţurilor de aprovizionare, cât şi condiţii competitive pentru producătorii europeni, astfel încât investiţiile şi locurile de muncă din sector să fie susţinute în perioada de tranziţie. Dezbaterea care urmează la nivel înalt va stabili, potrivit industriei, dacă şi în ce măsură obiectivele climatice vor fi adaptate la realităţile tehnologice şi economice cu care se confruntă piaţa auto europeană.

Mercedes-Benz îşi vinde participaţia pe care o deținea în cadrul Nissan. Care este valoarea tranzacției
Mercedes-Benz îşi vinde participaţia pe care o deținea în cadrul Nissan. Care este valoarea tranzacției
Fondul de pensii al producătorului auto german Mercedes-Benz a vândut întreaga sa participație de 3,8% la Nissan Motor pentru 47,83 miliarde yeni (aproximativ 324,6 milioane dolari), au...
Ce a reușit să facă Guvernul vara aceasta ca să scape de mafiile din companiile de stat și unde s-au poticnit. Romsilva este studiu de caz pentru ce urmează
Ce a reușit să facă Guvernul vara aceasta ca să scape de mafiile din companiile de stat și unde s-au poticnit. Romsilva este studiu de caz pentru ce urmează
În urmă cu o săptămână, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezenta public direcțiile celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale pregătit de Guvern pentru reducerea deficitului...
#producatori auto, #Uniunea Europeana, #reducere emisii , #Industrie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Americanii au ramas "masca". Asa a aparut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Producătorii de mașini, uniți împotriva obiectivelor UE pentru reducerea emisiilor: „Pur şi simplu nu mai sunt fezabile în lumea de azi”
  2. Recolte record – TradeVille
  3. Mercedes-Benz îşi vinde participaţia pe care o deținea în cadrul Nissan. Care este valoarea tranzacției
  4. Cel mai bun semestru din ultimii cinci ani în privința creditelor ipotecare. Care a fost valoarea medie a unui împrumut
  5. Ce a reușit să facă Guvernul vara aceasta ca să scape de mafiile din companiile de stat și unde s-au poticnit. Romsilva este studiu de caz pentru ce urmează
  6. Ajutorul militar pentru Ucraina a ajuns la al 23-lea pachet, dar este ținut secret. A umflat sau nu deficitul? „Chiar dacă ar fi o sursă pentru deficit, merită”
  7. Interminabila dispută a capitalului social necesar înființării unei firme. Consultant fiscal: „Sunt mofturi, iar IMM-urile se supără degeaba”
  8. Noul șef de la Romsilva nu este un om sărac. Deține 7 imobile și 11 conturi bancare
  9. Un expert auto a găsit o Tesla cu bateria originală și aproape 700.000 km la bord: „Oamenii nu înțeleg cât de important este acest lucru” VIDEO
  10. Surpriză pentru angajații din Educație. Cu doar câteva zile înainte de sfârșitul verii, Ministerul a anunțat că se dau vouchere de vacanță pe 2025