Producătorii de mașini, uniți împotriva obiectivelor UE pentru reducerea emisiilor: „Pur şi simplu nu mai sunt fezabile în lumea de azi”

Reprezentanţii industriei auto europene au transmis un apel către conducerea Uniunii, avertizând că obiectivele actuale privind reducerea emisiilor de CO2 ale vehiculelor nu mai pot fi respectate în forma în care au fost stabilite. Într-o scrisoare adresată preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, liderii din sector atrag atenţia asupra „provocărilor structurale” care fac, în opinia lor, nerealizabil calendarul de decarbonizare agreat pentru 2030–2035.

Semnatarii documentului, printre care figurează Ola Källenius, directorul general al Mercedes-Benz, şi Matthias Zink, responsabil pentru grupuri motopropulsoare şi şasiuri la Schaeffler AG, subliniază că tranziţia întâmpină obstacole importante: dependenţa aproape totală de producţia asiatică de baterii, infrastructura de încărcare inegal dezvoltată, costurile ridicate de fabricaţie şi impactul tarifelor vamale aplicate de Statele Unite. Datele invocate de industrie arată că autoturismele electrice reprezintă în prezent aproape 15% din noile înmatriculări în UE, iar în cazul vehiculelor utilitare ponderea este de circa 9%.

Apelul vine înaintea unei întâlniri programate pentru 12 septembrie între şefa Comisiei Europene şi directorii companiilor auto, summit care va discuta viitorul unei industrii aflate sub presiune din partea concurenţei chineze pe segmentul vehiculelor electrice şi a politicilor comerciale externe. În scrisoare, semnatarii afirmă că ţintele de reducere stabilite de blocul comunitar, minus 55% emisii de CO2 pentru autoturisme şi minus 50% pentru vehiculele utilitare până în 2030, urmate de o reducere de 100% până în 2035, „pur şi simplu nu mai sunt fezabile în lumea de azi”.

Ads

Ca răspuns, industria propune o abordare tehnologic diversificată: electrificarea rămâne prioritară, dar trebuie lăsat spaţiu şi pentru hibride plug-in, motoare cu ardere internă foarte eficiente, vehicule pe bază de hidrogen şi utilizarea de combustibili decarbonizaţi. De asemenea, constructorii solicită revizuirea reglementărilor care vizează emisiile din segmentul camioanelor grele şi al autobuzelor, argumentând că simpla impunere a unor obligaţii şi sancţiuni nu va accelera automat tranziţia.

Industria aminteşte că nu este prima cerere de flexibilizare: în luna martie Comisia Europeană a acordat deja un răgaz pentru atingerea ţintelor de CO2 stabilite anterior pentru 2025. Totodată, Partidul Popular European a cerut recent o reexaminare a planului care prevede interzicerea vânzării de autoturisme noi cu motoare termice începând din 2035.

Scrisoarea subliniază nevoia unei strategii care să asigure atât securitatea lanţurilor de aprovizionare, cât şi condiţii competitive pentru producătorii europeni, astfel încât investiţiile şi locurile de muncă din sector să fie susţinute în perioada de tranziţie. Dezbaterea care urmează la nivel înalt va stabili, potrivit industriei, dacă şi în ce măsură obiectivele climatice vor fi adaptate la realităţile tehnologice şi economice cu care se confruntă piaţa auto europeană.

Ads