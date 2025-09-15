România va deveni un hub regional pentru producția de drone, în colaborare cu Ucraina, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu

Autor: Mihai Diac
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 22:04
1604 citiri
România va deveni un hub regional pentru producția de drone, în colaborare cu Ucraina, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu
Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării - FOTO Facebook / Ionuț Moșteanu

România va avea o colaborare cu Ucraina în privința producerii de drone militare, iar pe baza acestei colaborări, "România are șansa să devină un hub regional pentru producția de drone și echipamente moderne", a anunțat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

Pe teritoriul României, producerea de drone se va realiza printr-o colaborare între MApN și Ministerul Economiei, a explicat ministrul Moșteanu într-un mesaj postat pe Facebook, în seara de 15 septembrie 2025.

"România are șansa să devină un hub regional pentru producția de drone și echipamente moderne și pentru asta vom lucra împreună cu Radu Miruță, ministrul Economiei, pentru atragerea de noi contracte. Înzestrăm Armata Română, investim în industria de apărare", a scris ministrul Moșteanu.

Ministrul Apărării Naționale a făcut aceste precizări după ce a avut o videoconferință la care au mai participat Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului României, și Sergiy Boyev, adjunct al ministrului Apărării din Ucraina.

"Am discutat despre pașii viitori în urma vizitei noastre la Kiev: dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone în România. Este un parteneriat care va putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă în România, consolidând industria noastră de apărare. Capacitatea dronelor ucrainene a fost deja demonstrată pe câmpul de luptă: ele au schimbat din dinamica războiului și au arătat cum inovația și curajul ucrainenilor pot ține piept agresiunii rusești", a explicat ministrul Moșteanu.

Acum trei săptămâni, ministrul român al Apărării fusese în vizită la Kiev, unde s-a întâlnit cu prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko. Unele dintre temele aflate în discuție au fost participarea companiilor românești la reconstrucția Ucrainei și cooperarea bilaterală în domeniul apărării.

