România are una dintre cele mai mari creșteri a prețurilor producției industriale din UE. Cele mai noi date Eurostat

Autor: Aniela Manolea
Joi, 05 Noiembrie 2026, ora 14:07
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România are una dintre cele mai mari creșteri a prețurilor producției industriale din UE. Cele mai noi date Eurostat
România are una dintre cele mai mari creșteri a prețurilor producției industriale FOTO Facebook/Bridgnorth Aluminium Limited

În timp ce media europeană de scumpire a produselor industriale în septembrie 2026 este de 2,6%, România s-a numărat printre țările cu cele mai mari creșteri de prețuri, arată datele Eurostat publicate joi, 5 noiembrie. INS a oferit și informațiile detaliate.

În septembrie, comparativ cu luna precedentă, cele mai mari creșteri ale prețurilor producției industriale au fost în Bulgaria (4,6%), Lituania (4,2%), Grecia și Spania (ambele cu 3,9%), Danemarca și Italia (ambele cu 3,6%), Suedia (3,5%), România și Croația (ambele cu 3,1%), în timp ce în Luxemburg și Malta au rămas stabile.

Eurostat precizează că prețurile producției industriale în UE au fost influențate în special de o creștere de 7,7% a prețurilor la energie, de 0,1% a prețurilor bunurilor de capital, de 0,2% a prețurilor bunurilor intermediare, de 0,2% a prețurilor bunurilor de folosință imediată și de 0,2% a prețurilor bunurilor de folosință îndelungată.

Prețurile producției industriale au crescut cu 10,9% în UE și cu 11,1% în zona euro, în septembrie, comparativ cu perioada similară din 2025.

Cea mai mare creștere anuală a prețurilor producției industriale în UE în septembrie s-a înregistrat în Bulgaria (22,9%), Irlanda (19,9%) și Lituania (19%), singura scădere fiind în Luxemburg (minus 8,1%). România a raportat un avans de 14,9% în septembrie, față de o creștere de 12,5% luna precedentă.

Eurostat precizează că prețurile producției industriale în UE au fost influențate în special de o creștere de 30% a prețurilor la energie, de 2,6% a prețurilor bunurilor de capital, de 6,8% a prețurilor bunurilor intermediare și de 3,2% a prețurilor bunurilor de folosință îndelungată, în timp ce prețurile bunurilor de folosință imediată au scăzut cu 0,6%.

Producția industrială, scumpire de top în România

Conform datelor publicate marți, 3 noiembrie, de Institutul Național de Statistică (INS), în România prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au crescut cu 2,6% în luna septembrie a acestui an față de luna august 2026, iar raportat la septembrie 2025 au urcat cu 13,8%.

La nivelul pieței interne, indicele prețurilor producției industriale a înregistrat o creștere cu 3,13% în septembrie față de luna precedentă și cu 14,82% în comparație cu septembrie 2025.

În ceea ce privește piața externă, în septembrie 2026, față de august, prețurile producției industriale au fost mai mari cu 1,21%, iar comparativ cu aceeași lună a anului anterior se constată o creștere cu 11,28%.

Pe marile grupe industriale, în ritm anual (septembrie 2026 față de septembrie 2025) creșteri ale prețurilor producției industriale au fost consemnate în: industria energetică (24,95%), industria bunurilor intermediare (11,92%), industria bunurilor de capital (6,09%), industria bunurilor de uz curent (5,75%) și în industria bunurilor de folosință îndelungată (3,70%).

Datele INS relevă faptul că, pe secțiuni de activitate, în septembrie 2026, față de septembrie 2025, cele mai importante creșteri de prețuri au fost înregistrate în industria extractivă (22,4%), producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (17,73%) distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (14,70%) și în industria prelucrătoare (11,94%).

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