România ocupă un loc surprinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante

Autor: Daniel Groza
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 07:43
Romania a urcat pe locul șase în topul european FOTO ilustrativă Pexels

România se menține în topul producătorilor de automobile din Uniunea Europeană, ocupând locul al șaselea în prima jumătate a anului, chiar dacă volumul a scăzut cu 6,5% față de 2024.

Cu aproape 4% din totalul vehiculelor asamblate în UE, uzinele Dacia și Ford Otosan rămân pilonii unei industrii aflate sub presiunea schimbărilor din piața auto europeană, relevă datele analizate de Profit.ro.

Uniunea Europeană a produs în primele șase luni ale acestui an 5,9 milioane de autoturisme, în uzinele aflate în aproximativ jumătate din statele membre, potrivit raportului semestrial al ACEA. Producția a scăzut sistematic, în ultimii doi ani, cu 2,8% față de 2024 și cu 8,3% față de 2023, ca urmare a transformărilor radicale pe care le-a impus legislația europeană și din cauza schimbărilor importante din preferințele cumpărătorilor de autovehicule.

Germania conduce topul

Germania e în fruntea topului producătorilor europeni. A scos de pe liniile de fabricație în prima jumătate de an 2,1 milioane de vehicule, reprezentând o creștere de 4,4 procente față de anul anterior, când țara se confruntase cu o scădere.

Cota de piață a Germaniei depășește o treime din producția europeană de autoturisme, grație zecilor de uzine pe care le au cei trei mari producători, VW Group, BMW Group și Mercedes Benz, alături de Opel, care încă mai produce vehicule în țara de origine, deși a fost cumpărată de Stellantis.

Spania este pe locul doi, deși volumul de vehicule asamblate a scăzut cu nu mai puțin de 12 procente față de anul anterior, la 934.414 unități. Urmează Cehia și Slovacia, două țări care erau cândva o singură națiune și care au reușit să atragă un număr foarte mare de companii auto, în cei aproximativ 30 de ani de economie de piață.

Practic, cele două au produs împreună mai mult decât Spania, respectiv 1,3 milioane de vehicule, dintre care 732.633 au fost produse de Cehia și diferența de 569.847 de vehicule au fost produse de Slovacia.

Top 5 al țărilor producătoare de autovehicule ușoare se închide cu Franța, care se confruntă și ea cu variații ale producției. Dacă în 2023 depășea cu mult pragul de 500.000 de vehicule, în 2024 scădea la aproape 450.000, iar anul acesta, în primele șase luni, companiile auto au produs 497.576 de vehicule, după o creștere de 11,2%.

România pe locul șase în topul producătorilor

Producția de autoturisme din România, în scădere, România se află imediat după cele cinci țări care domină producția europeană de vehicule. Țara noastră a fabricat în prima jumătate a acestui an 235.561 de autoturisme în cele două uzine, Dacia și Ford Otosan.

Volumul este în scădere cu 6,5% față de anul anterior, adică cu peste 17.000 de autoturisme, din două motive principale: scăderea cererii pentru unele dintre modelele produse în cele două fabrici și anularea Programului Rabla din România, care ar fi generat o producție mai mare cu cel puțin 10.000 de unități. Scăderea este însă și mai mare, 12,4%, dacă ne raportăm la volumul de autoturisme produs în 2023, 268.965 de unități în primele șase luni.

În total, cu tot cu vehiculele comerciale, țara noastră a produs 284.216 vehicule, cu 2,8% mai puține decât în 2024, dintre care 157.206 de vehicule fiind produse la Mioveni, în scădere cu 7,5% față de semestrul 1 din 2024, iar 127.010 vehicule, în creștere cu 3,7%, fiind produse de Ford Otosan la Craiova. Modelele produse în prezent în România sunt Dacia Duster, Dacia Bigster, în volume foarte mari, precum și Sandero și Logan, pentru piața locală.

România a înregistrat în 2024 un record al producției în cele două uzine, generat în special de introducerea de noi modele în fabricație la Craiova, simultan cu creșterea capacității uzinei, în timp ce la Dacia s-a înregistrat o revenire a cererii și creșterea producției. Două dintre țările cu mult mai multe uzine auto pe teritoriul lor, Italia și Ungaria, au fost afectate de situația nefavorabilă a mărcilor care dețin aceste uzine, înregistrând scăderi sistematice în ultimii ani. Ungaria a produs 218.823 de autoturisme, cu 7,2% mai puține decât anul anterior (-15,2% față de 2023), iar Italia a produs numai 136.229 de autoturisme, o scădere dramatică atât față de anul trecut (-33,4%), cât și față de 2023 (-54,5%).

Pe următoarele locuri în clasament se mai află Suedia, cu 135.348 de autoturisme produse (-10,5%), care reușise în urmă cu un an să crească, dar s-a confruntat din nou cu un declin, și Belgia, cu numai 99.521 de vehicule produse, adică -16,5% față de anul precedent și peste 35% scădere față de 2023.

