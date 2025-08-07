Prăbușire a producției industriale în Germania! Al treilea an consecutiv de recesiune, la orizont

Prăbușire a producției industriale în Germania! Al treilea an consecutiv de recesiune, la orizont
Ramurile industriale mari consumatoare de energie, cel mai mare șoc

Producția industrială din Germania a atins în luna iunie cel mai scăzut nivel din mai 2020, când s-a prăbușit din cauza pandemiei de Covid-19.

Este un regres mult mai puternic decât se așteptau analiștii economici, care vorbesc acum deschis despre al treilea an consecutiv în care economia germană, motorul economic al Uniunii Europene, va fi în recesiune.

Repercusiunile asupra economiei Românești nu au cum să întârzie, în condițiile în care Germania este principalul partener economic al României, iar cea mai pare parte din industria prelucrătoare autohtonă lucrează ca subcontractoare pentru companiile germane.

Cele mai afectate ramuri industriale

Astfel, producția industrială, în termeni reali, ajustată în funcție de preț, a scăzut cu 1,9% în iunie 2025 față de luna precedentă, după ajustarea sezonieră și calendaristică, conform datelor provizorii furnizate de Oficiul Federal de Statistică din Germania (Destatis) și analizate de Risco.ro.

Comparația trimestrială, mai puțin volatilă, arată că producția din al doilea trimestru al anului 2025 a scăzut cu 1% și, prin urmare, a ajuns la același nivel scăzut atins ultima dată în prima jumătate a anului 2020.

Evoluția negativă a producției industriale în iunie 2025 a fost atribuită în principal scăderii înregistrate în fabricarea de mașini și echipamente (-5,3% față de luna precedentă, după ajustarea calendaristică și sezonieră), în industria farmaceutică (-11%) și în industria alimentară (-6,3%).

În schimb, creșterea înregistrată în producția de energie (+3,1%) a avut un efect pozitiv.

Trebuie precizat că industriile auto și farmaceutică sunt principalele vizate de politicile tarifare gândite de Donald Trump pentru schimburile comerciale dintre SUA și Uniunea Europeană.

Industria, recul anual de aproape 5%

În iunie 2025, producția din industrie, excluzând energia și construcțiile, a scăzut cu 2,8% față de mai 2025, după ajustarea sezonieră și calendaristică.

În cadrul industriei, s-au înregistrat scăderi în toate cele trei grupe majore. Producția de bunuri de consum a scăzut cu 5,6%, producția de bunuri de capital cu 3,2%, iar producția de bunuri intermediare cu 0,6%.

În afara industriei, producția în construcții a crescut cu 0,7%.

Comparativ cu iunie 2024, producția din industrie, exclusiv energia și construcțiile, a scăzut cu 4,7%, după ajustarea calendaristică.

Producția în ramurile industriale mari consumatoare de energie a scăzut cu 2,2% în iunie 2025 față de mai 2025, după eliminarea efectelor sezoniere și calendaristice.

Comparația trimestrială, față de trimestrul precedent, a arătat că producția în ramurile industriale mari consumatoare de energie a scăzut cu 2,3% în trimestrul II al anului 2025, față de trimestrul I al anului în curs.

Ajustată pentru efectele calendaristice, producția în ramurile industriale mari consumatoare de energie a scăzut cu 7,4% în iunie 2025 față de iunie 2024, potrivit sursei citate.

