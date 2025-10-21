Cum a ajuns România lider în producția de ouă. Și exporturile de carne de pasăre au crescut considerabil

Autor: Daniel Groza
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 10:54
66 citiri
Cum a ajuns România lider în producția de ouă. Și exporturile de carne de pasăre au crescut considerabil
România are o producție mare de ouă FOTO Pixabay

România a devenit cel mai mare producător de ouă din regiune și a înregistrat o creștere de 17% a exporturilor de carne de pasăre, potrivit ministrului Agriculturii. Creșterea se datorează investițiilor de 1,5 miliarde de lei destinate fermelor, dar și modernizării capacităților de producție. În prezent, țara produce anual 590 de milioane de pui și peste 5,5 miliarde de ouă, reușind să-și asigure consumul intern și să exporte în țări precum Italia și Marea Britanie.

”Este prima dată când MADR finanțează direct tranziția energetică a fermelor românești. Am acordat sprijin de 1,5 miliarde de lei pentru crescătorii de suine, bovine și păsări, prin Ajutorul Național Tranzitoriu și schemele de stat. În 2024, România a devenit cel mai mare producător de ouă din regiune și și-a crescut exporturile de carne de pasăre cu 17%. Prin fermele pe care le-am dezvoltat în ultimii doi ani, asigurăm 8,7 milioane de locuri de cazare, ceea ce înseamnă că producția anuală de pui de carne a României a crescut cu 100 de milioane de pui.

Astăzi, producem 590 de milioane de pui anual, ceea ce ne asigură consumul integral din producția internă și cantități importante pentru export în țări precum Italia și Marea Britanie. În sectorul suin, prin finalizarea fermelor de reproducție, începând cu anul acesta vom produce în plus 1,5 milioane de purcei și vom continua să investim în acest sector, astfel încât să reușim să ne asigurăm consumul intern din producția proprie”, a declarat ministrul, conform Profit.ro

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) și Ministerului Agriculturii, în România există 37 de milioane de găini ouătoare, din care 9 milioane în cele 248 de ferme avicole și aproximativ 28 de milioane în gospodării individuale. De asemenea, datele statistice mai arată că producția totală de ouă din ultimii ani a fost cuprinsă între 5,5 și 5,9 miliarde de ouă/an.

Încrederea în economie scade dramatic: 81% dintre firme se tem că noile taxe descurajează investițiile
Încrederea în economie scade dramatic: 81% dintre firme se tem că noile taxe descurajează investițiile
În contextul inflației ridicate și al modificărilor fiscale recente, mediul de afaceri românesc transmite semnale de alarmă. Un sondaj realizat în luna septembrie 2025 de Confederația...
Apple doboară un nou record: Acțiunile sale ating cel mai înalt nivel din istorie, impulsionate de iPhone 17
Apple doboară un nou record: Acțiunile sale ating cel mai înalt nivel din istorie, impulsionate de iPhone 17
Valoarea acţiunilor Apple a ajuns la o nouă valoare record, după primele semne privind vânzările seriei de smartphone-uri iPhone 17. Acţiunile Apple au încheiat ziua de luni cu o valoare...
#productie, #Ministrul Agriculturii, #investitii, #export, #carne de pasare , #export
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A facut-o! Dupa 6 ani de relatie, s-a casatorit cu "cea mai frumoasa femeie de pe planeta". Simona Halep a reactionat
a1.ro
Tzanca Uraganu, aparitie neasteptata in autobuz. Ipostaza in care manelistului nu a mai fost vazut pana acum
DigiSport.ro
Performanta carierei pentru Jaqueline Cristian!

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a ajuns România lider în producția de ouă. Și exporturile de carne de pasăre au crescut considerabil
  2. Subscrieri Fidelis de 2,2 mld. RON – TradeVille
  3. Apple doboară un nou record: Acțiunile sale ating cel mai înalt nivel din istorie, impulsionate de iPhone 17
  4. Au apărut "patrioții" și în domeniul imobiliar. Cum a fost refuzată o femeie când a vrut să închirieze o locuință, pe motiv că este ucraineancă
  5. Succes major pentru Bigster. Premii importante obținute de modelul de la Dacia în două țări europene: "Car of the Year"
  6. Cum trebuie să se pregătească românii pentru noi creșteri ale euro în 2026. Economist: „Trebuie să ne facem niște rezerve, să avem niște economii” VIDEO
  7. SUA primesc o veste îngrozitoare despre o superputere: Are o rețea mondială prea mare pentru ca Trump să o destrame
  8. Un expert rus dezvăluie crahul neștiut din țară: Vulnerabilitățile Rusiei care-l împing pe Putin spre colaps
  9. WhatsApp nu se mai joacă și vrea să oprească de tot mesajele spam din aplicație. Ce măsuri a luat gigantul tech
  10. Filmele SF capăta viața mai repede decât ne-am imaginat. China își trimite „câinii-roboți” pe străzi VIDEO