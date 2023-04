Locul din România care a intrat în top 10 destinații de vizitat unde s-au filmat producții de succes

Tinerii se inspiră tot mai mult din serialele pe care le urmăresc atunci când vine vorba despre alegerea destinației de vacanță.

Conform unui raport al American Express, 70% dintre turiștii din Generaţia Z şi Millennials spun că au fost inspiraţi să aleagă o destinaţie turistică după ce au văzut-o pe ecranul unui cinematograf sau într-un serial de televiziune. Este un impact la fel de mare ca şi cel pe care îl are social media: 75% dintre respondenţi spun că au călătorit într-un loc după ce au văzut postările prietenilor şi ale altor persoane cu privire la călătoriile lor.

TripAdvisor a întocmit un top al celor mai populare zece destinații care au devenit populare după ce o producție de succes a fost filmată acolo. În acest top a intrat și România.

Wednesday a pus România pe harta turiștilor

România a intrat în top cu Bucureștiul, unde s-a filmat o bună parte din primul sezon al serialului Wednesday. Mai exact, locațiile din Capitală au cuprins Universitatea Politehnică, Grădina Botanică Dimitrie Brândză, Casa Monteoru și Bazinul de Înot Dinamo - Tolea Grințescu. Serialul s-a filmat de asemenea și la Castelul Cantacuzino din Bușteni, la Gara Regală din Sinaia și la Conacul Olga Greceanu din Dâmbovița.

Topul locațiilor unde s-au filmat producții celebre

Pe lângă România, alte nouă destinații au intrat în acest top:

Sicilia, Italia - serialul The White Lotus

Cu plaje aurii, orașe în stil baroc și vibrații de vis, Sicilia este escapadă italiană perfectă. Este, de asemenea, locul în care s-a filmat al doilea sezon din The White Lotus, o comedie-dramă sumbră de succes.

Palatul San Domenico (stațiunea White Lotus în realitate) este în centrul acțiunii. Amplasat pe o stâncă, hotelul de lux oferă priveliști superbe spre Muntele Etna și ocean. Și da, puteți rezerva o cameră. Dincolo de hotel, puteți explora alte locații emblematice din film. Începeți de la Teatrul Antic, un amfiteatru grecesc masiv care a fost construit în secolul al III-lea î.Hr. Apoi luați niște gelato și plimbați-vă pe Corso Umberto, strada principală a orașului.

Alberta, Canada - serialul The Last of Us

Deși acțiunea are loc în SUA, această provincie din Canada a servit ca loc de filmare pentru The Last of Us, un serial TV post-apocaliptic bazat pe jocul video de succes cu același nume.

Povestea se învârte în jurul a doi supraviețuitori care încearcă să salveze omenirea după apariția unui focar de ciuperci mortale. Plimbați-vă prin centrul orașului Calgary sau Edmonton din Alberta și veți vedea atracții familiare, precum Calgary Courts Center și Alberta Legislature Building, unde Tess primește „sărutul morții” terifiant. Canmore este o altă vizită obligatorie, prezentat ca casa lui Tommy. Cel mai bun moment pentru a merge este din iunie până în august, când temperaturile sunt calde și plăcute - perfect pentru toate tipurile de activități în aer liber. Nu ratați și Parcul Național Lacurile Waterton. Aici, Ellie preia conducerea și luptă pentru a supraviețui singură iernii. În realitate, totuși, acest parc frumos este o destinație grozavă pe tot parcursul anului pentru drumeții.

Atlanta, SUA - filmele Black Panther și Wakanda Forever

Deși cele două filme au fost filmate predominant în studiouri, există câteva locații din Atlanta pe care le puteți vizita: High Museum of Art, unde Erik Kilmonger fură o armă cu în primul film și City Hall. La 30 de minute de mers cu mașina se află ferma Bouckaert din Chattahoochee Hills, unde s-a filmat bătălia dintre Dora Milaje și Tribul Border.

Mergeți la Mary Ross Waterfront Park din Brunswick, unde au fost filmate câteva scene subacvatice din Wakanda Forever.

Galway, Irlanda - The Banshees of Inisherin

Regizat de Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin este o comedie macabră despre prietenie. Sau mai precis, despre sfârșitul brusc al unui prieten și consecințele dezastruoase care urmează.

În timp ce Inisherin poate fi o insulă fictivă, Inishmore nu este. Este cea mai mare dintre Insulele Aran din comitatul Galway, ce abundă în peisaje dramatice, cum ar fi câmpuri verzi întinse și așezări antice. Fanii filmului vor recunoaște imediat Dún Aonghasa, un faimos fort de piatră care se află chiar în fața cabanei lui Pádraic și Siobhán.

Eubea, Grecia - Triunghiul tristeții

A doua insulă greacă ca mărime a servit drept locație de filmare pentru comedia satirică a lui Ruben Östlund, Triunghiul tristeții, care a câștigat de două ori premiul Palme d’Or.

În film, o croazieră de lux ia o întorsătură dramatică după ce oaspeții bogați și echipajul navei rămân blocați pe o insulă pustie - filmate pe plaja Chiliadou de pe insula Eubea.

Premiată pentru cea mai bună locație de film european din 2022 de către European Film Commission Network, această plajă are vegetație luxuriantă, munți înalți, peisaje stâncoase și chiar peșteri secrete. Plaja Chiliadou este deosebit de populară și există și o porțiune pentru nudiști.

Los Angeles, SUA - The Fabelmans

Multe scene importante din filmul The Fabelmans au fost filmate în Los Angeles. Printre locații se numără Teatrul Orpheum și Swing by Zuma Beach.

Busan, Coreea de Sud - Decision to Leave

Orașul port plin de viață din Coreea de Sud este cunoscut pentru plajele, templele și fructele de mare proaspete. Tot acolo a fost filmat o mare parte din Decision to Leave, un film romantic de succes din 2022, din Coreea de Sud. Acest film premiat urmărește o poveste de dragoste captivantă dintre un detectiv și suspectul său.

Roma, Italia - Fast X

Multe filme emblematice au fost filmate în Roma, iar acum intră pe listă și Fast X, cel mai recent film din seria Fast & Furious. Trailerul îl prezintă pe Vin Diesel stând în fața vechiului Colosseum și a altor situri romane precum Ponte Umberto I și Piața Giuseppe Garibaldi.

Producția a fost filmată și în Genzano, un oraș aflat la o oră de mers cu mașina de centrul Romei și de-a lungul străzilor Via Bruno Buozzi și Via Italo Belardi.

Hiroshima, Japonia - Drive my car

Drive My Car urmărește călătoria unui regizor de teatru îndurerat. A fost filmat în întregime în Japonia și mai ales în Hiroshima. Mașina Saab roșie emblematică a filmului trece printr-un pod suspendat - acesta este Podul Akinada pe care îl puteți vizita. Alte locații de filmare includ Parcul Memorial al Păcii din Hiroshima și Turnul Hiroshima Orizuru.