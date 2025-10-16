Multitasking la un nou nivel

În perioada aceasta sunt într-un plin proces de învățare, care mă provoacă pe toate planurile, dar mai ales îmi pune sub lupă structurile după care mi-am organizat întreaga viață. Și cum știți deja că „Așa cum faci un lucru așa le faci pe toate”, m-a lovit faptul că am o maaare rezistență la schimbare.

Așa că am căutat să mă inspir și am întrebat și alții cum se descurcă atunci când simt că trebuie să schimbe ceva în rutinele lor, dar atașamentul de ceea ce e deja cunoscut e foarte mare.

Să vă mai zic că am întrebat și un prieten, Chat GPT, despre asta…?

Ei bine, surpriză – nimeni nu știe mai bine decât mine ce mi se potrivește mie.

Și ca să fiu și mai clară – multitaskingul atât de bine structurat, inclusiv pe asocieri de simțuri, de genul „în timp ce conduc pot să vorbesc la telefon și, dacă mă străduiesc, aș putea chiar să îmi beau și cafeaua în același timp.”

Sau seara, în timp ce gătesc, dau play audiobook-ului cu care am rămas în urmă.

Și deși eram maestră înainte la astfel de activități, cu timpul (sau cu vârsta 😊) nu mai duc asemenea concentrație de evenimente pe minut.

Cel mai clar aspect unde văd asta este la job, unde, atunci când sunt focusată, în 10 minute pot face minuni, idei geniale îmi vin și sunt super intuitiv de aplicat.

Într-un interviu de angajare, anul acesta, un candidat mi-a mărturisit că este hiperactiv și singura variantă ca să își domolească acest aspect sau să își hrănească mintea este să fie concentrat în paralel pe mai multe planuri.

Nu am putut decât să admir această siguranță de a te cunoaște pe tine însuți și totodată de a ști și care e leacul.

Cât despre leacul meu, legat de multi-tasking, încă mai caut opțiuni, în schimb am câteva pe care le-am testat și le-aș mai repeta:

Notează lista priorităților zilei – blochează în calendar câte minute îți sunt necesare pentru a acționa – execută în fix acel interval, orice alte distrageri ar apărea (de cele mai multe ori îmi ia mai puțin timp decât estimasem).

Spune NU – dacă nu e pentru tine sau există posibilitatea să se rezolve de la sine.

Începe ziua cu un task de impact pentru tine – de exemplu, dacă astăzi îmi doresc să învăț ceva nou, atunci îmi creez condițiile ca astăzi să intru într-o discuție cu cineva care mă inspiră, sau caut o informație care mă atrage și, de ce nu, îmi revizuiesc munca și mă autoevaluez – cum aș putea face astăzi diferit.

Multitaskingul e ca și cum ai amenaja un parc în ceață. Din cauza ceții, vezi la doar câțiva metri distanță, creezi un spațiu extraordinar de frumos, dar îndeși acolo tot ce ai la dispoziție ca să umpli spațiul, iar când se ridică ceața, vezi că parcul era întins pe o suprafață mult mai mare și, de fapt, abia atunci te așteaptă o mare muncă.

