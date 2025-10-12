Alertă alimentară: Sortiment vegan de lasagna retras de la comercializare din magazinele Carrefour. Nu avea un alergen menționat

Autor: Silvia Salcie
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 10:05
106 citiri
Alertă alimentară: Sortiment vegan de lasagna retras de la comercializare din magazinele Carrefour. Nu avea un alergen menționat
Produsul retras de la comercialiare FOTO / ANSVSA

Un sortiment de lasagna vegan a fost retras de la comercializare din magazinele Carrefour întrucât pe etichetă nu este menţionat alergenul ţelină. Totuşi, persoanele care nu sunt alergice la ţelină pot consuma produsul fără niciun risc.

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), ca urmare a notificării primite din partea furnizorului La Castellane Distribution SRL, Carrefour România SA a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului Lasagna Bolognese Vegan, 400 grame, Come a casa, lot 5413848277247 3012140, cu data de expirare 17 octombrie 2025.

Produsul este retras din cauză că alergenul ţelină nu este menţionat pe etichetă.

”Se recomandă persoanelor care deţin produsul menţionat mai sus, dacă sunt alergice la ţelină, să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Persoanele care nu sunt alergice la ţelină pot consuma acest produs fără niciun risc”, arată sursa citată pe site.

Congresul PSD s-ar organiza la începutul lunii noiembrie. Ziua când social-democrații își aleg noua conducere SURSE
Congresul PSD s-ar organiza la începutul lunii noiembrie. Ziua când social-democrații își aleg noua conducere SURSE
Congresul PSD ar urma să fie organizat în data de 7 noiembrie, susțin surse din partid pentru G4Media. O dată finală s-ar putea decide în ședința de luni a conducerii PSD. În cadrul...
Gigi Becali a dezvăluit cât a plătit pe tonele de brânză pe care i le-a dat lui George Simion la nuntă. „El a zis 'dai și tu brânză, nea Gigi?'”
Gigi Becali a dezvăluit cât a plătit pe tonele de brânză pe care i le-a dat lui George Simion la nuntă. „El a zis 'dai și tu brânză, nea Gigi?'”
Gigi Becali, fost membru AUR și apropiat al lui George Simion, a amintit într-un interviu recent despre darul de la nunta liderului de partid. Gigi Becali a spus că i-a oferit trei tone de...
#produs, #sortiment, #sortimente retrase, #vanzare , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Hotia secolului" in preliminarii: trei rosii in cateva secunde! N-au mai suportat si au "sarit" la arbitru
Digi24.ro
Bogdan Ivan: "Cineva de la Electrica o sa fie responsabil", dupa ce Charlie Ottley a ramas 3 zile fara curent la Bran
DigiSport.ro
Lovitura pentru Romania! Anuntul facut inaintea meciului cu Austria

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șeful Armatei consideră că toți românii ar trebui să învețe să tragă cu arma: „Să-și apere familiile”
  2. Alertă alimentară: Sortiment vegan de lasagna retras de la comercializare din magazinele Carrefour. Nu avea un alergen menționat
  3. Un muncitor a fost în pericol să-și piardă viața după ce a câștigat un milion la loterie. Banii i-au distrus liniștea și sănătatea
  4. Cetățenii Republicii Moldova care intră în România vor fi verificați prin noul sistem EES, al Uniunii Europene. Li se vor înregistra datele biometrice
  5. Un miliardar american, fost susținător al lui Hillary Clinton, a trecut de partea lui Trump: "Cred că face o treabă excelentă". Ce propunere îi face liderului SUA
  6. Trump și președintele Egiptului vor prezida un ”summit pentru pace” în Gaza. Când s-a anunțat eliberarea ostaticilor luați de Hamas
  7. „Hamas nu se va opri”. Pericolele ascunse ale armistițiului lui Trump în Gaza. Amenințare terifiantă la adresa Occidentului
  8. Româncele, ucise pe capete. Anumiți bărbați sunt frustrați de ascensiunea femeilor pe plan profesional: ”Schimbarea e gestionată foarte prost de ei”
  9. Ce salarii au noii judecători ai CCR: Unul dintre sporuri depășește 11.000 de lei. Cât câștigă cei care decid reforma pensiilor magistraților
  10. Atenționare de călătorie pentru Madagascar. Toate cursele aeriene au fost suspendate