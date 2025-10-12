Alertă alimentară: Sortiment vegan de lasagna retras de la comercializare din magazinele Carrefour. Nu avea un alergen menționat

Un sortiment de lasagna vegan a fost retras de la comercializare din magazinele Carrefour întrucât pe etichetă nu este menţionat alergenul ţelină. Totuşi, persoanele care nu sunt alergice la ţelină pot consuma produsul fără niciun risc.

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), ca urmare a notificării primite din partea furnizorului La Castellane Distribution SRL, Carrefour România SA a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la clienţi a produsului Lasagna Bolognese Vegan, 400 grame, Come a casa, lot 5413848277247 3012140, cu data de expirare 17 octombrie 2025.

Produsul este retras din cauză că alergenul ţelină nu este menţionat pe etichetă.

”Se recomandă persoanelor care deţin produsul menţionat mai sus, dacă sunt alergice la ţelină, să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Persoanele care nu sunt alergice la ţelină pot consuma acest produs fără niciun risc”, arată sursa citată pe site.

