De ce produsele alimentare diferă la preț în orașele țării, deși sunt fix aceleași, vândute de aceiași comercianți

Autor: Dan Stan
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 10:03
Supermarket Foto: Pixabay

Mulți dintre cetățeni se întreabă de ce exact aceleași produse, vândute de același comerciant, au prețuri diferite în orașele țării. Explicația are în vedere mai multe aspecte.

Diferențele de preț între orașe provin în mare parte din diferențele înregistrate de lanțurile de retail la plata cu chiriile, transportul, depozitarea și salariile. În București și Cluj, acestea sunt mai mari față de Constanța sau Suceava. Totodată, contează și veniturile lunare ale cetățenilor, respectiv puterea de cumpărare. În Capitală, salariul mediu net este de 6.000 de lei, în timp ce în Suceava ajunge la doar 4.000.

Care sunt prețurile în marile orașe din România

În Constanța, ouăle sunt mai scumpe decât în restul țării, dar produsele de igienă și lactatele sunt sub medie. Brașovul se remarcă prin fructe și legume ieftine, dar prin cele mai mari prețuri la carne. În Capitală, produsele de igienă sunt cele mai scumpe din țară, iar în Cluj, întreg coșul de bază e cel mai scump. Un aspect pozitiv la Capitală este faptul că produsele din carne au prețuri sub cele din alte județe.

„350 de lei costă un coș cu 25 de produse în București, atât alimentare, cât și de igienă personală, în ultima lună. Unele produse s-au scumpit semnificativ, dacă este să vorbim de caise, care au înregistrat creșteri de 20%”, a explicat reporterul Antena 3, care a comparat prețurile din mai multe orașe ale țării.

