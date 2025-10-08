De ce interzice Parlamentul European folosirea unor cuvinte ca ”steak”, ”cârnaţi” sau ”hamburger” pentru produsele vegetale

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 18:33
Coș de cumpărături - Foto: Hepta

Parlamentul European a adoptat miercuri, 8 octombrie 2025, un text care interzice folosirea unor termeni ca ”steak”, ”cârnaţi” sau ”hamburger” în cazul unor produse care nu conţin carne, relatează AFP.

Eurodeputaţii au susţinut - cu 355 la 247 de voturi - o iniţiativa a Dreptei care interzice denumiri ca ”steak vegetal” sau ”burger veggie”. Însă această măsură urmează să fie negociată cu statele membre ale Uniunii Europene (UE).

”Este vorba despre transparenţă şi claritate pentru consumator şi de recunoaşterea muncii crescătorilor noştri de animale”, a subliniat deputata Céline Imart din cadrul Partidului Popular European (PPE, dreapta), iniţiatoarea textului.

”Nu se pune deloc problema interzicerii alternativelor vegetale, însă sunt ataşată valorii termenilor, sensului lor adevărat”, a declarat ea marţi, într-o debatere animată, în hemiciclu.

Produsele vegetariene care imită carnea au înregistrat o ascensiune în ultimii ani, impulsionate de grija consumatorilor de a mânca sănătos, de a apăra starea de bine a animalelor sau de a-şi reduce amprenta de mediu, în contextul în care fermele de animale sunt mai poluatori cu dioxid de carbon (CO2).

Această lege, care vizează denumiri precum ”steak de soia”, a împărţit Dreapta.

Alesul german Peter Liese consideră, de exemplu, că ”din păcate” Parlamentul European consacră timp ”unei asemenea prostii”.

”Nu trebuie să-i luăm pe consumatori de imbecili. Dacă ”un ambalaj indică «burger vegetarian» sau «cârnaţi vegetarieni», fiecare poate decide dacă vrea sau nu să cumpere”, a declarat el.

Aleşii ecologişti s-au opus puternic textului.

Olandeza Anna Strolenberg a atacat ”lobby-ul cărnii”, care ”încearcă să-şi slăbească concurenţii inovatori în domeniul alimentar”.

Însă, în opinia filierei Elevage et Viande française (Interbev), ”prin apropierea denumirilor cărnii în scopuri de marketing”, alternativele vegetale ”încurcă reperele şi slăbesc recunoaşterea unui produs natural brut şi 100% natural”.

În 2020, eurodeputaţii au respins o lege pe acelaşi subiect.

Alegerile europene din 2024 au schimbat, însă, echilibrul partidelor, acordând mai multe locuri dreptei şi extremei drepte, care îşi revendică apropierea faţă de sectorul agricol.

