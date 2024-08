Doi bărbați au spart mormântul unei tinere decedate la vârsta de 31 de ani, ca să fure bani și bijuteriile cu care aceasta a fost înmormântată

Mormântul unei tinere subofițer sanitar de la Spitalul Clinic Militar din Sibiu, decedată la vârsta de 31 de ani, a fost profanat la doar șase zile după înmormântare. Doi bărbați din Vâlcea au furat bijuterii, o sumă considerabilă de bani și telefonul femeii, fapte pentru care au fost ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile.

Mătușa tinerei a declarat: "Când am fost să facem parastas, am găsit dată placa la o parte, florile mutate, totul un dezastru acolo unde am fost." La rândul său, tatăl decedatei a spus: "Am văzut lumânările risipite, coroanele, gălețile cu flori duse pe alt mormânt. Fata avea cercei de aur, inel, ceas, telefonul, i-am băgat acolo bani."

Potrivit familiei, unul dintre bărbații implicați este recidivist, iar celălalt avea probleme psihice.

După ce au fost prinși, hoții au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă.

Ads