"Vreau să mă las de meserie". Românii care își caută un drum nou după ce trec de 30 de ani: "Am făcut bani, am realizat cam tot ce mi-am dorit"

Pentru mulți tineri găsirea unui domeniu care să le placă atunci când aleg o facultate sau o meserie reprezintă o provocare. Mulți descoperă că nu au ales bine sau că s-au plictisit de profesia pe care o au după ce o practică câțiva ani.

Cei curajoși renunță și pornesc pe un nou drum. Este cazul relatat de un tânăr care a decis să renunțe la meserie după ce a trecut de vărsta de 30 de ani. Acesta ia în calcul să se înscrie la o facultate și cere opinii în mediul online.

"Început nou la 30+ ani?"

"Am ajuns într-un punct în viață în care am tot ceea ce îmi doresc, mai puțin liniște....

Am lucrat, am făcut bani, am realizat cam tot ce mi-am dorit din punct de vedere profesional și financiar.

Vreau să mă las de meserie, pur și simplu mă îmbolnăvește stresul cu comenzi, lucrări, umblat după materiale/clienți/la Anaf.

am obosit...nu fizic, ci psihic.

pur și simplu nu mai vreau să aud de mox, calorifere, olandeze și coturi. I'm done with this, deși îmi ador meseria, pur și simplu nu mai pot.

am destui bani puși deoparte să pot trăi un an jumate-doi fără să lucrez nimic.

e prea târziu să mă înscriu la o facultate? cei care ați trecut de 30 de ani, suportați psihic la o facultate? nici nu știu ce facuktate să aleg, dar vreau să învăț ceva. orice.

...voi ce ați face în locul meu?", a întrebat tânărul pe Reddit.

"La 40 de ani încerc să mă reprofilez"

Ads

În comentarii, acesta a primit mai multe recomandări. Unii îl sfătuiesc să călătorească, alții cred că are nevoie doar de o pauză.

"Eu în locul tău aș călători o perioadă."

Alții mărturisesc că trec prin perioade asemănătoare.

"În locul tău nu mă pot pune, dar eu la 37 fac o întorsătură de carieră, efectiv nu mă mai regăseam în ceea ce făceam, deși câștigam decent, nu mai puteam continua așa...și deja iau alte direcții."

La 40 de ani, cu o carieră, un job destul de bunicel încerc să mă reprofilez. Nu știu dacă este criză vârstei dar eu m-am înscris la facultate. Vreau să încerc, nu știu ce o să iasă din asta dar măcar încerc. Facultatea este cu frecvența redusă și pot lucra în continuare. În domeniul în care sunt, în firma în care sunt, mai sus de atât nu se poate. Am multe probleme pe plan personal dar pe plan profesional mereu m-am bucurat de realizări. Cred că indiferent de vârstă, se poate."

"Sună a burnout. Chiar nu e târziu deloc. Dacă ai asigurată ziua de mâine pentru o perioada, nu depinde nimeni de tine (sau foarte puțin), de ce nu? Ia-ți timp pentru tine, fă o facultate dacă asta vrei, călătorește, fă voluntariat la ceva ce se aliniază cu val tale, bucură-te și de viață. În plus, ai un avantaj, ai un skill to fallback on. Nu e vorba obligatoriu de reprofilate (deși desigur, dacă asta dorești merge), pur și simplu iei timp pt tine să evaluezi în liniște ce vrei să faci, cum și cât."

Ads

"Socră-miu are 47 și s-a înscris acum 2 ani la facultate"

O nouă facultate ar putea fi de ajutor, l-au încurajat alții.

"Bagă-te liniștit la facultate dacă asta-ți dorești, nu e niciodată prea târziu. Socră-miu are 47 și s-a înscris acum 2 ani la facultate, mai are un an și termină. I-a plăcut așa tare, că acum se gândește la master și am mai avut exemple, am avut un prof de psihologie în liceu care până la 37 de ani a lucrat în vânzări la Țiriac, după s a înscris la psihologie, a făcut și master și la 44 avea cabinetul lui și preda la licee pe lângă. Timp să înveți, să-ți schimbi cariera, sau orice ce altceva, ai până mori - o fi mai greu nițel de învățat după 20 și, dar nu e imposibil. Spor în toate!!"

De vină ar fi doar oboseală, potrivit altei opinii.

"Sunt persoane care nu-și găsesc vocația o viață întreagă. La ține nu jobul e problema, ci tu. Cu cât ești mai bun, cu atât valorează mai mult muncă ta. Practic pe parcurs poți să tot scoți din volumul de muncă și să câștigi mai mulți bani și să ai mai mult timp.

Caută persoane din domeniu și fă un schimb de experiență. Îmi sună a burn-out din cauză că lucrezi prea mult.

Învață să și delegi. Eu sunt freelancer și tot ce ține de căcaturi de hârtii, se ocupă contabilul. Pentru o sumă modestă rezolvă orice.

Poți să-ți iei și un ajutor dacă câștigi așa bine, să-ți facă măcar cumpărăturile de materiale, transport, etc. Optimizează-ți munca".

Ads