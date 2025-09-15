Un elev de 15 ani i-a dat o palmă unei profesoare, în fața colegilor. Poliția susține că profesoara a refuzat să i se emită un ordin de protecție

Polițiștii din Constanța fac cercetări după un incident produs la un colegiu din municipiu, unde un elev în vârstă de 15 ani a pălmuit o profesoară de 45 de ani, după o ceartă.

Femeia nu a dorit să îi fie acordate îngrijiri medicale și a refuzat emiterea unui ordin de protecție.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au anunțat, luni, 15 septembrie, că, la sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii Secției 1 au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că un elev ar fi agresat fizic un cadru didactic, într-o unitate de învățământ din municipiul Constanța.

”Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit identitatea persoanelor implicate, fiind vorba despre un minor, de 15 ani, elev al unui colegiu din municipiul Constanța care, pe fondul unui conflict verbal spontan cu un cadru didactic, ar fi lovit-o pe femeia de 45 de ani cu palma în zona feței, provocând indignarea celorlalți elevi. Femeia nu prezenta urme vizibile de violență și nu a dorit acordarea de îngrijiri medicale. De asemenea, aceasta a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, fiindu-i pus la dispoziție formularul de cerere, potrivit Legii 26/2024”, au afirmat reprezentanții IPJ Constanța.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ads