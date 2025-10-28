Profesoara videochatistă și-a dat demisia. Ar fi racolat o elevă care să apară cu ea pe site-urile pentru adulți. Ce spune fata

Cazul profesoarei de biologie din Iași descoperită de elevi pe site-urile de videochat ia amploare. Profesoara de 24 de ani și-a dat demisia după ce s-au aflat informațiile compromițătoare despre ea.

"Timp de trei ani de zile nu au fost niciun fel de reclamaţii sau dubii. Desigur, probabil că nici colegii nu au căutat sau nu au fost interesaţi de acest subiect, iar în ceea ce priveşte racolarea, nu am nicio informaţie în acest sens şi nu am auzit nici de la colegi, nici de la elevi. [...] Nu a oferit nicio explicaţie", a declarat purtătoarea de cuvânt a Liceului Răducăneni, Andrada Balteanu, pentru Observator Antena 1.

"Vineri, în data de 24 octombrie, doamna profesoară de biologie şi-a depus demisia. Unitatea de învăţământ a luat act de demisia doamnei şi a procedat la încetarea contractului de muncă. În aceste condiţii, cercetarea abaterilor disciplinare de către unitatea şcolară şi, implicit, de către noi, nu mai are obiect" a declarat, telefonic, inspectorul ISJ Ramona Bojoga.

Scenarii cu elevă racolată pentru videochat și relații sexuale cu un elev

Scandalul nu s-a stins însă. Conform Observator Antena 1, elevii susțin că unele colege ar fi fost racolate de profesoară să facă videochat.

"Era implicată şi vara mea, pe care a avut-o anul trecut ca elevă şi după i-a zis să se mute împreună şi ea s-a mutat împreună cu profesoara asta şi a început să-i spună mamei sale că se duce la muncă în oraş, dar de fapt ele stăteau împreună şi făceau fel şi fel de chestii", a povestit o elevă, pentru sursa citată.

Jurnaliștii de la Observator au stat de vorbă și cu eleva acuzată.

"Nu-i adevărat nimic şi mi-au făcut mie o imagine proastă. Eu pe Claudia o cunosc de la şcoală şi de atunci noi am rămas în nişte relaţii ok. Am terminat clasa a 12-a şi de atunci de la banchet ne-am mai împrietenit. […] După asta, am sunat-o, vă pot arăta şi mesajele că i-am dat mesaj să-mi răspundă că e urgent şi am întrebat-o: 'Fată, e adevărat sau sunt trucate?' Ea mi-a recunoscut că ea face chestia asta de 7 ani şi i-am zis că 'Fată, eu nu vreau să fiu băgată în chestii de genul'", a explicat fosta elevă.

De asemenea, în liceu se vorbește că profesoara de biologie ar fi avut o legătură şi cu un elev.

