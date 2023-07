Profesoară concediată după ce ar fi amenințat elevii că nu promovează dacă nu fac meditații: ”Îi spunea tot timpul că o să ajungă un ratat”

O profesoară de matematică de la Liceul Teoretic din Azuga a fost concediată, din motive disciplinare, după ce aproximativ 100 de părinţi ai unor foşti sau actuali elevi ai unităţi de învăţământ au semnat memorii prin care reclamau comportamentul „discreţionar şi abuziv”, acte de bullying comise de cadrul didactic la adresa elevilor, dar şi presiuni pe care profesoara le făcea pentru ca elevii săi să îi plătească ore de pregătire în particular.

Mărturiile părinţilor arată că profesoara le spunea copiilor ai căror părinţi refuzau pregătiri în particular că vor ajunge „nişte rataţi” sau îi ameninţa că nu vor promova anul şcolar. „Matematica a devenit un coşmar...liceul l-am făcut la Buşteni doar ca să nu o mai am ca profesor”, este mărturia unui fost elev.

„În şedinţa din 07.07.2023 Consilul de Administraţie al Liceului Teoretic Azuga a decis să-i desfacă disciplinar contractul de muncă doamnei Cristiana Dumitrescu, profesoară de matematică acuzată de abuzuri grave de peste 100 de părinţi ai unor actuali şi foşti elevi ai Liceului Teoretic Azuga. Decizia vine în urma cercetărilor pe care le-am cerut Ministerului Educaţiei, Inspectoratului Judeţean Prahova şi Liceului Teoretic Azuga”, a anunţat, vineri, deputatul de Prahova Mihai Poliţeanu, membru al Comisiei pentru învăţământ din Camera Deputaţilor. Parlamentarul, care a aflat despre problema cu care se confruntau elevii cadrului didactic, a trimis Ministrului Educaţiei şi Inspectoratului Judeţean Prahova petiţia semnată de părinţi ai unor actuali sau foşti elevi ai Liceului Teoretic Azuga, prin care aceştia solicitau declanşarea de urgenţă a cercetării disciplinare faţă de profesoara respectivă.

Părinţii elevilor o acuzau pe profesoară de „comportament discreţionar şi nerespectarea prevederilor legale”; susţinând că aceasta le cerea elevilor să îi plătească meditaţii, făcând presiuni pentru ca propriii elevi să facă meditaţii contracost. Părinţii au mai reclamat că profesoara a notat în catalog rezultatele de la simularea evaluării naţionale fără solicitarea scrisă a elevilor sau părinţilor şi le-a pis note elevilor inclusiv în Săptămâna verde, încălcând astfel prevederile Ordinului 3.629/02.02.2023.

Alte reproşuri aduse la adresa cadrului didactic se referă la „comportament abuziv, dezonorant şi neprofesionist în raport cu elevii”, părinţii reclamând acte bullying şi hărţuire verbală la adresa elevilor, precum şi un „comportament abuziv cu consecinţe traumatizante pentru elevi”, ei susţinând că la un moment dat, la o oră a cadrului didactic un elev leşinat la oră, iar alţi elevi au făcut atacuri de panică. Părinţii mai susţin că unii dintre copiii lor au avut nevoie de consiliere psihologică din cauza comportamentului profesoarei, care îşi evalua şi nota elevii „pe baza unor considerente privind viaţa extraşcolară a elevilor”.

Nu în ultimul rând părinţii au reclamat un „comportament care ridică semne de întrebare privind profesionalismul evaluărilor psihologice anuale ale doamnei Dumitrescu”. Reclamaţiile la adresa profesoarei au fost semnate de 106 părinţi. Sesizări privind comportamentul cadrului didactic au fost depuse la conducerea şcolii încă din anul 2021, dar şi cu ani înainte. În 2013, în urma unei reclamaţii la Inspectoratul Şcolar, profesoara a fost schimbată de la o clasă şi din funcţia de diriginte. De-a lungul timpului, au existat, conform deputatului Mihai Poliţeanu, inclusiv sesizări la Poliţie şi Pacrhet privind comportamentul cadrului didactic, dar şi rapoarte de evaluare psihologică pentru trei elevi traumatizaţi de profesoară.

Deputatul Mihai Poliţeanu, care a avut discuţii cu cei care au reclamat-o pe profesoară, a făcut publice unele dintre mărturiile acestora.

“Mi-a spus că ‘este un copil cu potenţial uriaş şi am putea obţine rezultate deosebite, dacă sunteţi de acord să facem pregătire particulară’. Am refuzat….Din acel moment, doamna profesor a început să se poarte diferit cu copilul meu. Îi spunea tot timpul că o să ajungă un ratat”, a povestit un părinte. Alt părinte a relatat că fiica sa era „ameninţată constant” că nu va promova anul, după ce a făcut pregătire cu aceasta iar părinţii au întrerupt sesiunile de pregătire acasă la cadrul didactic.

“Din acel moment matematica a devenit un coşmar...liceul l-am făcut la Buşteni doar ca să nu o mai am ca profesor”, a povestit un fost elev.

Alţii copii au relatat cum profesoara avea comportamente violente, îşi dădea cu catalogul în cap, îi jignea pe elevi, după care părăsea clasa plângând.

“…a trecut doamna profesor cu maşina pe lângă noi, am crezut că a evitat ceva pe drum deoarece s-a făcut cu maşina spre noi şi ne-am retras speriate. Când am văzut că a mai făcut o tură de blocuri făcând exact acelaşi lucru şi chiar se uita diabolic, atunci chiar am zis că are probleme mari de sănătate. A fost greşeala noastră că nu am mers atunci la poliţie”, au mai povestit foste eleve ale cadrului didactic, citate de către deputatul prahovean.

