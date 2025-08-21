O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor. Bărbatul i-a atacat și pe polițiștii chemați, după care a sărit pe geam

Încă un caz de femicid. Profesoara din Craiova a fost ucisă în fața fetiței FOTO Arhivă

O crimă înfiorătoare a avut loc la Craiova, unde o profesoară de 44 de ani a fost ucisă chiar în fața fetiței sale de către soțul ei, inginer de profesie. Femeia a cerut disperată ajutor, însă polițiștii nu au mai putut să o salveze. Agresorul i-a atacat și pe agenți, apoi s-a aruncat pe geam, ajungând în stare critică la spital.

Tragedia scoate la iveală un nou caz de violență domestică, fără antecedente raportate anterior autorităților.

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, IPJ Dolj a fost sesizat de către poștaș cu privire la faptul că într-o locuință se aud strigăte de ajutor.

Polițiștii au intrat cu forța în apartamentul individului, care a devenit recalcitrant, agresiv, ar fi aruncat cu mai multe obiecte către aceștia în încercarea disperată de a scăpa, motiv pentru care s-a și aruncat de la etaj, ulterior.

„La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 4 Craiova și o grupă SAS, care au pătruns în locuință prin forțarea ușii de acces, în interior fiind găsită o femeie decedată (44 ani), prezentând o plagă tăiată la nivelul gâtului. În exteriorul blocului, a fost găsit soțul victimei (45 ani), în stare de șoc, stabilindu-se că s-a aruncat de la etajul 1 al blocului”, au transmis autoritățile.

Bărbatul a fost transportat la spital, intubat și ventilat mecanic. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că nu există sesizări anterioare ale persoanelor implicate și nici apeluri la 112.

Bărbatul ar fi fost într-o depresie pentru că își pierduse serviciul.

A fost deschis un dosar penal pentru omor calificat.

