Anchetă la un liceu din Iași, după ce o profesoară ar fi fost recunoscută de elevi în imagini de pe site-uri pentru adulți

O profesoară de biologie de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași, este vizată de o anchetă internă, după ce în mediul școlar au apărut informații și imagini atribuite acesteia, preluate de pe site-uri pentru adulți.

Potrivit unor surse din școală, mai mulți elevi ar fi distribuit fotografii și capturi video în care ar apărea profesoara, identificată de unii dintre aceștia în materialele respective. Cazul a fost semnalat conducerii unității de învățământ, care a anunțat că va analiza situația conform procedurilor legale.

Profesoara vizată, Claudia Covaciu, are 24 de ani, este originară din Arad și a absolvit Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ea a obținut nota 9,73 la examenul de titularizare și predă biologia de aproximativ trei ani la Liceul „Lascăr Rosetti”, atât la clasele de gimnaziu, cât și la cele de liceu.

În spațiul public au apărut declarații contradictorii privind statutul său actual la unitatea de învățământ. Directorul adjunct al liceului, Livia Panțiru, a afirmat că profesoara și-ar fi înaintat demisia:

„Se știe despre această situație de două zile, s-a aflat de la elevi. Profesoara predă aici de aproximativ trei ani, dar acum nu o mai găsiți în școală, deoarece și-a dat demisia. Noi am aflat, dar nu am putut s-o dăm afară până nu facem toată procedura legală; ea și-a dat demisia”, a declarat aceasta, potrivit bzi.ro.

Ads

În schimb, directorul instituției, Liliana Carp, a declarat că nu are cunoștință despre o demisie și că profesoara figurează în continuare ca angajată a liceului:

„Eu nu știu nimic. Dumneaei nu și-a dat demisia. Eu nu știu ce declarații v-a dat doamna director adjunct, dar voi ajunge la școală și voi afla. Doamna Covaciu nu și-a dat demisia, este angajata unității în continuare. Doamna are astăzi ore și voi discuta cu ea. Eu am altă treabă în școală decât să urmăresc un profesor; fișa mea de atribuții este alta. Dacă se vor confirma zvonurile, vom intra în comisia de etică și vom face toate procedurile legale.”

Conducerea liceului urmează să stabilească, în cadrul unei analize interne, dacă faptele semnalate se confirmă și dacă acestea încalcă normele de conduită profesională prevăzute de legislația în vigoare.

Ads